SEDU Coahuila promueve la participación de niñas y niños en el Parlamento Infantil 2026

Con el propósito de fortalecer desde las aulas una cultura de participación, diálogo y formación ciudadana, la Secretaría de Educación de Coahuila se sumó a la firma del convenio de colaboración para la realización del Parlamento Infantil Coahuila 2026, iniciativa que brindará a niñas y niños de educación primaria un espacio para expresar sus ideas y propuestas sobre temas de interés para la sociedad.

En coordinación con el Congreso del Estado, INSPIRA Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), la SEDU participará en el desarrollo de esta estrategia que busca acercar a las nuevas generaciones al conocimiento de sus derechos, la democracia y las instituciones públicas.

Durante el acto protocolario, el secretario de Educación del Estado, Emanuel Garza Fishburn, destacó la importancia de generar oportunidades para que las y los estudiantes desarrollen desde temprana edad habilidades de participación, análisis y expresión de sus ideas.

Señaló que escuchar a niñas y niños también significa reconocer su capacidad para observar las necesidades de su entorno y proponer alternativas que contribuyan a construir una mejor sociedad, por lo que desde la Secretaría de Educación se continuará impulsando una formación integral que trascienda las aulas.

El Parlamento Infantil Coahuila 2026 está dirigido a estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º grado de primaria, quienes podrán participar mediante la elaboración de un ensayo en el que identifiquen una problemática y planteen una posible solución relacionada con alguno de los temas establecidos en la convocatoria:

Tecnología segura y responsable.

Medio ambiente y cuidado de los animales.

Salud mental y manejo de las emociones.

Cultura, identidad y arte.

Hábitos saludables y actividad física.

La integración del Parlamento contempla 25 diputadas y diputados infantiles, de los cuales 16 serán seleccionados por distritos electorales locales y 9 mediante el principio de representación proporcional.

Para la Secretaría de Educación, esta iniciativa representa una oportunidad para fortalecer en las comunidades escolares valores como el respeto, la responsabilidad, el diálogo y la participación democrática, al tiempo que permite que las propuestas de las niñas y los niños sean escuchadas y consideradas.

La SEDU invita a las comunidades educativas de todo el estado a promover la participación de sus estudiantes y acompañarlos en este ejercicio, que busca que las nuevas generaciones conozcan que su voz, sus ideas y sus propuestas también son parte de la construcción del Coahuila del presente y del futuro.

Consulta la convocatoria completa y conoce los requisitos de participación:

Convocatoria Parlamento Infantil Coahuila 2026⁠ (El Heraldo de Saltillo)