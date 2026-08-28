Corona Manolo Jiménez a la reina de los adultos mayores de Coahuila

Torreón, Coahuila.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto a Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, coronaron a Rosa María Leos Pompa, de Monclova; y a Gloria García Recio, de San Pedro de las Colonias, como reina y princesa de las personas adultas mayores, de manera respectiva, en ceremonia en la que los 38 municipios del estado tuvieron representación.

Manolo Jiménez felicitó a cada una de las reinas participantes de los municipios en este baile de coronación, así como a las y los titulares de los diferentes DIF municipales.

“Gracias por todo su apoyo para, a través de sus municipios, seguir construyendo la grandeza de este gran estado”, expresó.

Destacó que la grandeza de Coahuila, en gran parte, se ha logrado por el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que por muchos años, nuestros adultos mayores le han dedicado a nuestra tierra.

“Es difícil entender un Coahuila fuerte, un Coahuila grande, un Coahuila echado pa´delante, sin nuestros adultos mayores; porque lo que somos en gran medida es gracias a ustedes”, señaló.

Reiteró el compromiso de su gobierno para seguir desarrollando proyectos de gran impacto para la población en general y, principalmente, para las y los adultos mayores y sus familias.

Liliana Salinas Valdés mencionó que desde el DIF Coahuila se ha estado realizando un trabajo muy intenso y coordinado con cada uno de los 38 municipios del Estado, gracias a lo cual se han obtenidos muchos logros y resultados.

Destacó que dentro de la conmemoración del mes del adulto mayor, la delegación Coahuila que nos representó en los Juegos Nacionales del Adulto Mayor quedó en primer lugar en el medallero, lo que demuestra la interacción y la coordinación que se tiene entre los diferentes municipios y el Gobierno del Estado.

Invitó a todas y todos a seguir trabajando de la mano para continuar atendiendo las necesidades de las familias coahuilenses.

Asimismo, agradeció la presencia de todos los municipios de Coahuila en este evento de convivencia y en el que se eligió a la reina de las personas adultas mayores.

A lo largo del año, el DIF Coahuila impulsa una amplia gama de actividades recreativas, deportivas, culturales y de convivencia, generando espacios donde las personas mayores pueden participar activamente, desarrollar sus talentos y disfrutar de nuevas experiencias.

El Baile de Coronación representa también un reconocimiento a la historia de vida de las personas adultas mayores, cuya experiencia y sabiduría constituyen un legado invaluable para las nuevas generaciones.

Acompañaron al gobernador en la mesa principal, Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón; Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón; así como alcaldes de la región Laguna y titulares de sus respectivos DIF municipales. (El Heraldo de Saltillo)