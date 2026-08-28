Hay avances en nuevo proyecto de ley para atender delitos relacionados con el maltrato animal en Coahuila: SMA

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens de la Garza, aseguró que esa dependencia continúa trabajando en un nuevo proyecto de ley que permita atender con efectividad y de manera contundente los casos de maltrato animal que lamentablemente se continúan presentando en diferentes regiones del estado y que generan preocupación tanto al interior de las organizaciones protectoras como de la comunidad en general.

Mencionó que ante el reciente caso de envenenamiento de varios perros que tuvo lugar en esta semana en el municipio de Parras de la Fuente, se busca que esta nueva legislación ofrezca la posibilidad de investigar de manera especializada estos hechos lamentables y sobre todo que las denuncias que sean interpuestas por este tipo de conductas sean objeto de un seguimiento adecuado para que se proceda contra los responsables de forma rotunda y sean sancionados de manera ejemplar.

Aseguró que hay importantes avances en este proyecto de ley, que se desarrolla por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez y en el que se trabaja de manera coordinada con colectivos rescatistas, veterinarios y otros actores relacionados con el tema de la protección a estos seres sintientes.

“Tenemos nosotros la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de que se atienda esta problemática del maltrato desde la perspectiva legal, de tal forma que la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con grupos de rescatistas y con grupos de veterinaria y otras organizaciones ciudadanas nos dimos a la tarea de hacer una propuesta de reglamento, misma que ya está en sus últimas fases”, expuso la secretaria.

“Como Secretaría del Medio Ambiente seguimos trabajando fuertemente en este tema, estamos recibiendo también algunas opiniones de los participantes de la Comisión Estatal de Protección Animal y de otras personas que también se han sumado a esta regulación, a este proyecto de ley que estará por publicarse próximamente”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)