Reanuda Orquesta Metropolitana de Saltillo temporada 2026 “Latidos”

El concierto “Duelo y Resplandor” será el 18 de septiembre en el auditorio del Museo de las Aves

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, dio a conocer que el próximo 18 de septiembre la Orquesta Metropolitana de Saltillo iniciará la segunda parte de su temporada 2026, que se denomina “Latidos”, con el programa “Duelo y Resplandor”.

El concierto, bajo la dirección artística de Natalia Riatzanova, se desarrollará en el auditorio del Museo de las Aves de México, sitio representativo de la ciudad que se ha convertido en un espacio ideal para escuchar la orquesta de una manera cercana y directa.

“Duelo y Resplandor” contará con el solista Daniel Chagolla en la viola y, además, servirá para el estreno mundial de la Micro-Suite número uno del compositor coahuilense David Reyes.

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo dio a conocer que, gracias al apoyo del alcalde Javier Díaz González y su visión para impulsar el arte, la cultura y la proyección de los artistas locales, la OMSA continúa con su misión de llevar música clásica a la comunidad.

Se informó que los boletos para el concierto “Duelo y Resplandor”, del próximo 18 de septiembre, ya están disponibles en la página www.boletrix.com, plataforma de la cual se ha eliminado el cobro de comisiones para todos los eventos de la Orquesta Metropolitana de Saltillo.

Además, se dio a conocer que, con el propósito de integrar nuevas audiencias a las presentaciones de la OMSA, niñas y niños de entre 7 y 14 años de edad tienen entrada gratuita.

El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo invita a la población para que esté al pendiente y asista a las presentaciones de la OMSA en el resto del año como parte de la temporada 2026 “Latidos”.

La OMSA destacó que durante esta temporada 2026 se habrán realizado conciertos en importantes recintos de la ciudad como el Museo de las Aves de México, la Catedral de Santiago Apóstol, el Teatro de la Ciudad Fernando Soler y el Paraninfo del Ateneo Fuente. (El Heraldo de Saltillo)