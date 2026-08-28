Convocan a campaña de donación a beneficio de pacientes de oncología en el Materno Infantil

La Asociación Civil El Sueño de Joseth invitó a la ciudadanía a sumarse a la campaña permanente de donación de artículos de higiene y alimentos para apoyar a niños con cáncer y sus familias

Para apoyar a niños y adolescentes que reciben tratamiento en el área de oncología del Hospital Materno Infantil, en Saltillo, la Asociación Civil El Sueño de Joseth convocó a la ciudadanía a sumarse a su campaña de donación de artículos de higiene personal y productos de la canasta básica, que permanecerá vigente hasta concluir este 2026. Blanca Azucena López Flores, directora de la asociación civil, señaló que cada mes realizan la entrega de paquetes de higiene personal directamente a los pacientes.

“Queremos hacer la invitación abierta a todo el público, ya que cada mes hacemos entrega de artículos de higiene personal en el Materno Infantil; nosotros como asociación tenemos pase directo a piso, quiere decir que entregamos los paquetes directamente a los pacientitos”, explicó.

Precisó que entre los pacientes que atienden se encuentran niñas y niños desde los dos años de edad hasta adolescentes de 14 y 15 años, por lo que requieren donaciones de pasta dental, jabones, papel higiénico, gel antibacterial, jabón para manos y pañales de las etapas cuatro a la seis.

Además de los artículos de higiene, la asociación recibe productos alimenticios que posteriormente son destinados a las familias de los pacientes. Entre los productos que pueden aportar los ciudadanos se encuentran arroz, frijol, leche, huevo, harina, suplemento alimenticio Pediasure y alimentos enlatados, aunque también pueden entregarse otros artículos de despensa.

Las personas interesadas en colaborar pueden ponerse en contacto con El Sueño de Joseth a través de sus redes sociales, donde podrán enviar un mensaje para coordinar la entrega de los donativos. La campaña permanecerá activa durante lo que resta de 2026, con el objetivo de mantener el apoyo mensual a los pacientes y sus familias.

“Nosotros entregamos, cada dos meses, una despensa a las familias de los pacientes de oncología, igual puede ser cualquier artículo de despensa y esperamos que toda la ciudadanía se ponga la mano en el corazón y apoye a los niños, esta lucha no es de ellos nada más, es de todos nosotros”, expresó. (OMAR SOTO)