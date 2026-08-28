Cabildo de Ramos Arizpe aprueba acuerdos para fortalecer desarrollo del municipio

En sesión ordinaria se avalaron temas de planeación financiera, infraestructura, educación, protección civil y ordenamiento municipal

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó por unanimidad los asuntos sometidos a consideración durante la sesión ordinaria celebrada este viernes, con acuerdos relacionados con la planeación financiera del municipio, el fortalecimiento de los servicios públicos, infraestructura estratégica, educación y desarrollo ordenado de la ciudad.

Durante la sesión encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, uno de los temas centrales fue el avance en la planeación presupuestal para el ejercicio fiscal 2027, mediante la presentación y aprobación de los proyectos correspondientes en materia de ingresos y egresos.

El alcalde señaló que esta planeación permitirá dar continuidad a las acciones, programas y obras municipales, bajo criterios de responsabilidad financiera y atención a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento.

“Estamos trabajando con anticipación y responsabilidad para que Ramos Arizpe siga teniendo finanzas ordenadas y capacidad para responder a las necesidades de nuestra gente. Cada decisión que pasa por Cabildo debe traducirse en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para las familias”, expresó Gutiérrez Merino.

Asimismo, el cuerpo edilicio respaldó acuerdos para destinar patrimonio municipal a proyectos de interés público y beneficio regional, entre ellos acciones vinculadas con infraestructura de transporte y el fortalecimiento de la oferta educativa.

También se aprobaron disposiciones para reconocer e incentivar la labor del personal de Protección Civil y Bomberos, así como diversos asuntos administrativos, de desarrollo urbano y ordenamiento de actividades comerciales, conforme a la normatividad municipal vigente.

Gutiérrez Merino destacó que el trabajo coordinado del Cabildo permite tomar decisiones que atienden tanto las necesidades actuales como los proyectos de largo plazo para Ramos Arizpe.

La sesión concluyó con la aprobación de los asuntos contemplados en el orden del día, refrendando el compromiso del Ayuntamiento de mantener una administración ordenada, responsable y enfocada en el desarrollo del municipio. (ACONTECER)