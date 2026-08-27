Piden apoyo para localizar a Geovani Yair; Familia perdió contacto con él

La familia de Geovani Yair Salazar Hernández solicita el apoyo de la ciudadanía de Ramos Arizpe y de la Región Sureste para obtener información que permita localizar al joven de 22 años, con quien perdieron comunicación desde hace varios días.

De acuerdo con sus familiares, Geovani se encontraba trabajando en Ramos Arizpe antes de que dejaran de tener noticias suyas. Desde entonces han intentado comunicarse en repetidas ocasiones a través de su teléfono celular; sin embargo, las llamadas son desviadas y no han conseguido establecer contacto.

Pablo Reza, tío del joven y residente de Toluca, señaló que la falta de comunicación ha generado preocupación entre sus seres queridos, por lo que decidieron recurrir a la ciudadanía, redes sociales y medios de comunicación para ampliar la búsqueda y tratar de encontrar a alguna persona que recientemente lo haya visto o convivido con él.

La familia considera que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría ser importante para establecer su ubicación. Por ello, el llamado está dirigido especialmente a personas que lo conozcan, hayan trabajado con él en Ramos Arizpe o cuenten con información reciente que pueda contribuir a saber dónde se encuentra.

Como señas para facilitar su identificación, se informó que Geovani tiene 22 años de edad, mide aproximadamente 1.63 metros y cuenta con un tatuaje en el brazo izquierdo. Sus familiares también hicieron un llamado al propio joven para que, en caso de tener conocimiento de la búsqueda, se comunique con ellos y les haga saber que se encuentra bien.

Quienes tengan información que pueda contribuir a establecer contacto con Geovani pueden comunicarse al 55 1502 8252. La familia agradeció de antemano el apoyo de la población y pidió compartir la información para ampliar su alcance y aumentar las posibilidades de obtener algún dato que ayude a localizarlo. (EDUARDO SERNA).