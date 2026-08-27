Capacitan a personal de la UPRA para responder ante emergencias

Docentes y trabajadores de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) reforzaron sus conocimientos para actuar ante situaciones de emergencia mediante un Curso de Primeros Auxilios impartido con el respaldo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio.

La capacitación estuvo a cargo del Técnico en Urgencias Médicas (TUM) Omar Adair Sosa Nacud, quien compartió conocimientos y herramientas básicas orientadas a brindar una primera atención adecuada mientras arriban los servicios especializados, fortaleciendo así la capacidad de respuesta dentro de la comunidad universitaria.

Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, destacó que este tipo de actividades forman parte de las acciones encaminadas a extender la cultura de prevención entre distintos sectores de la población.

“Contar con conocimientos básicos de primeros auxilios puede marcar una diferencia importante ante una emergencia; buscamos que cada vez más personas estén preparadas para saber cómo reaccionar”, expresó.

El funcionario municipal agradeció la confianza de la UPRA para llevar esta preparación hasta sus instalaciones y reiteró la disposición de la corporación para continuar colaborando con instituciones educativas en actividades que contribuyan a construir espacios más seguros y una comunidad con mayor capacidad de respuesta.

Por su parte, la rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, Aleida López Barrón, señaló que la preparación del personal también forma parte de las acciones que la institución impulsa en materia de seguridad.

“Es fundamental que nuestros docentes y colaboradores cuenten con herramientas que les permitan actuar de manera oportuna y responsable; estos conocimientos pueden ser determinantes para atender una situación y, potencialmente, salvar una vida”, manifestó.

López Barrón reconoció la disposición de Protección Civil y Bomberos al considerar que la coordinación con personal especializado permite fortalecer

los protocolos y la cultura preventiva al interior de la Universidad, en beneficio de estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes. (EDUARDO SERNA).