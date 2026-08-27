Impulsa UTC manufactura inteligente con proyectos de visión artificial e IA

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fortalece la formación de profesionistas especializados en manufactura inteligente, automatización e inteligencia artificial, a través de proyectos que buscan responder a las nuevas necesidades tecnológicas del sector industrial.

En el marco de la presentación de 285 tesinas de Ingeniería, destacó el trabajo de José Manuel Aguirre Flores, estudiante del onceavo cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica, quien desarrolló el proyecto denominado “Generación de conjuntos de entrenamiento para detección y reconocimiento de objetos de ensamble mediante visión artificial e IA”.

La investigación fue desarrollada en instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y consiste en un sistema de visión artificial orientado a entornos industriales, mediante la combinación de herramientas de inteligencia artificial capaces de identificar piezas, reconocer sus características y analizar su contexto dentro de un proceso productivo.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que este tipo de trabajos refleja la preparación que reciben los estudiantes para incorporarse a una industria que demanda cada vez mayores conocimientos en automatización, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

“Buscamos que nuestros jóvenes desarrollen proyectos que no solamente representen un logro académico, sino que tengan aplicación en los procesos que actualmente requiere la industria y que contribuyan a la manufactura inteligente”, señaló.

El proyecto utiliza YOLO, tecnología que permite detectar y localizar objetos en tiempo real, además de CLIP, herramienta que facilita la interpretación visual del estado y contexto de las piezas. Con ello se pretende generar alternativas que favorezcan la automatización y una mejor toma de decisiones dentro de los procesos de manufactura. Guadarrama Cortez reconoció el trabajo realizado por José Manuel Aguirre, así como el acompañamiento de su asesor académico, el doctor Carlos Alberto Martínez Miwa.

“Es motivo de orgullo observar que nuestros estudiantes aplican sus conocimientos en proyectos de alto nivel y en áreas que están transformando al

sector productivo. Desde la UTC seguiremos impulsando el talento y la innovación tecnológica”, expresó el rector. (EDUARDO SERNA).