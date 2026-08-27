Investiga Saltillo poda irregular de pinos

Él o las personas responsables podrían recibir una multa de hasta 586 mil pesos

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, informó que, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se investiga la poda no autorizada de cinco pinos ubicados en el bulevar Isidro López Zertuche.

Asimismo, indicó que personal de su dependencia se encuentra realizando las labores necesarias para rescatar el arbolado y contener, en la medida de lo posible, los daños ocasionados por las maniobras que los afectaron.

Olache Valdés agregó que se está realizando la revisión de cámaras de vigilancia aledañas al sector para ubicar a la o las personas responsables y proceder legalmente en su contra.

Añadió que, posterior a la integración del expediente correspondiente, se turnará el caso al Juzgado Municipal para iniciar el Procedimiento de Imposición de Sanciones correspondiente.

Agregó que se podrá aplicar una multa de 100 a 5 mil UMA (Unidades de Medida y Actualización), conforme a lo establecido en el artículo 328 del Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. (El Heraldo de Saltillo)