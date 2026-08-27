Llevan actividades culturales a todos los sectores de Saltillo

Cursos, talleres y encuentros artísticos forman parte de la oferta del Instituto Municipal de Cultura

El Gobierno Municipal de Saltillo acerca de manera permanente actividades culturales y artísticas a los diferentes sectores de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Cultura.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, durante todo el año se mantiene una amplia oferta cultural, con opciones para públicos de todas las edades.

Durante los miércoles de agosto se llevó a cabo “Resonando Ando” en el Centro Comunitario de la colonia Emiliano Zapata, un curso de percusiones dirigido al público infantil y juvenil.

La actividad, completamente gratuita, se desarrolló a través del Centro de Estudios Musicales “Jonás Yeverino Cárdenas”.

Además, en la sala de ensayos de este Centro de Estudios Musicales se realizó “Concierta Plática. Mi Encuentro con Giselle”, una audición, plática y café con la exposición de Maribel Lugo.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la población a consultar la cartelera mensual del Instituto Municipal de Cultura en sus redes sociales y asistir a las diferentes actividades que se ofrecen. (El Heraldo de Saltillo)