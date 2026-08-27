Refuerza Javier Díaz seguridad vial con sustitución de muros de contención

Gobierno de Saltillo intensifica sus trabajos en los bulevares Nazario S. Ortiz y Fundadores

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y mejorar las condiciones de movilidad para las y los saltillenses, el alcalde Javier Díaz González impulsa trabajos de sustitución y renovación de muros de contención en distintos puntos estratégicos de Saltillo.

Como parte de estas acciones, personal de “Aquí Andamos” realiza labores de retiro y sustitución de estructuras de contención con algún tipo de daño por percances, para contar con barreras en mejores condiciones en las vialidades de alta circulación vehicular.

Entre los puntos atendidos este jueves se encuentran los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, donde se realizaron trabajos de sustitución de muros de contención para mejorar las condiciones de seguridad en estas vialidades.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente del alcalde Javier Díaz González para mantener en óptimas condiciones la infraestructura vial de la ciudad, con acciones de mantenimiento que contribuyen a prevenir riesgos y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo agradece a la ciudadanía la comprensión por las posibles molestias que pudieran generar estos trabajos, que buscan incrementar la seguridad vial y la movilidad en la capital de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)