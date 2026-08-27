Presentará Marimar Arroyo en una propuesta legislativa de proximidad y territorio en el Congreso del Estado

La diputada electa del Distrito 14 con cabecera en Saltillo, Marimar Arroyo Peart, dijo que actualmente se encuentra trabajando en la propuesta legislativa que presentará al Congreso del Estado a partir del próximo 1 de enero, y en la que dijo incluirá iniciativas para seguir mejorando la calidad de vida de las y los habitantes de ese distrito y también del resto de la entidad.

Al encabezar este jueves las actividades de la brigada de atención infantil que ofreció para los habitantes de la colonia La Amistad, la también síndica del Municipio de Saltillo aseguró que desde que recibió su constancia de mayoría comenzó a trabajar en dicha propuesta, tomando como base las peticiones de las y los saltillenses recibidas en campaña, y también las que sigue obteniendo durante las visitas que realiza semanalmente a las familias que habitan en este distrito.

“La verdad es que yo siempre estoy en territorio, me gusta mucho estar con la gente de mi distrito, al menos una vez a la semana visito a las personas que necesitan aparatos ortopédicos para entregarlos o hacerles llegar algún otro apoyo como material de construcción, entre otras cosas, y estamos en contacto permanente por lo menos una vez a la semana en los hogares de la gente que más nos necesita”, señaló.

“Ya estamos trabajando desde el día 1 que se nos hizo entrega de la constancia empezamos a arrastrar el lápiz, empezamos a trabajar con consultores y a documentarnos para llegar con un plan bien estructurado y hacer propuestas en beneficio de todas estas familias.

Recordó que entre las principales peticiones de la gente está mantener la seguridad en el municipio de Saltillo, fortalecer los servicios de salud, e impulsar iniciativas que permitan seguir atrayendo el empleo y mejores oportunidades para las y los saltillenses.

“La verdad es que hubo un trabajo previo que después continuamos en campaña y ahora después de haber ganado la elección gracias a la confianza de toda la gente del Distrito 14, el trabajo continúa, es un trabajo de todos los días, es un trabajo de escuchar y de estar cercanos a la gente, de ser servidores de territorio, escuchar las necesidades, pero sobre todo de resolver y comprometernos a mejorar la vida las familias saltillenses”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)