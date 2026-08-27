Ciudadaniza Javier Díaz el cuidado de los árboles

Suma a especialistas, instituciones y sociedad civil en la construcción del Plan Municipal de Arborización 2025-2040

El alcalde Javier Díaz González afirmó que en Saltillo se trabaja de la mano con la ciudadanía para fortalecer el cuidado de los árboles y avanzar hacia una ciudad con más y mejores áreas verdes.

Señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsa una política de largo plazo para ordenar la arborización de la ciudad, definir las especies adecuadas y fortalecer su conservación, con las aportaciones de especialistas, instituciones y sociedad civil.

En ese marco se realizó el Taller Ciudadano para el Plan Municipal de Arborización 2025-2040 Saltillo, en el que se presentaron propuestas para enriquecer este instrumento que permitirá orientar, regular y fortalecer la gestión integral del arbolado.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, agradeció el interés de quienes participaron y destacó la importancia de contar con una adecuada planeación en materia de arborización.

“Es muy importante regular la arborización porque no solo se trata de plantar más, sino saber en dónde plantar, cómo plantar, las especies, su conservación; y este documento, enriquecido con su experiencia y conocimiento, nos permitirá tomar mejores decisiones”, comentó Olache Valdés.

El Plan Municipal de Arborización 2025-2040 tiene como objetivo incrementar, conservar y gestionar de manera sostenible la infraestructura verde urbana mediante la arborización estratégica de Saltillo, buscando una mayor cobertura vegetal, mejora climática, equidad territorial y bienestar para la población.

El director del Instituto Municipal de Planeación, Implan Saltillo, Alberto Salinas de las Fuentes, compartió los lineamientos de plantación y mantenimiento y señaló que para estas tareas se apoyarán en el Sistema de Captura y Monitoreo en Campo.

Como parte del taller se realizaron mesas de trabajo con representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno, asociaciones civiles, universidades, colegios de especialistas, ambientalistas e investigadores.

En ellas se compartieron ideas, propuestas y recomendaciones que fueron incorporadas al plan de trabajo final.

En la presentación también estuvieron la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Amal Esper Serur; Eglantina Canales Gutiérrez, socia fundadora de Profauna A. C. e integrante del Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Carlos Alberto Sifuentes Lugo, director regional Noreste y Sierra Madre Oriental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y Nereyda Cruz Maldonado, titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la Conafor Coahuila.

Asimismo, Claudia Rodríguez Márquez, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila; María Luisa Acevedo Guerra, directora del Centro de Educación y Capacitación Forestal número 3, así como integrantes de las mesas de trabajo. (El Heraldo de Saltillo)