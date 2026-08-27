Acumula ruta intermunicipal Express cinco sanciones por cortes de recorrido en Ramos Arizpe

Cinco operadores de la ruta intermunicipal Express han sido sancionados en lo que va del año por modificar el recorrido establecido a su paso por Ramos Arizpe, informó Juan García Leija, director de Transporte del Ayuntamiento, quien aseguró que se mantendrá la vigilancia para evitar afectaciones a los usuarios.

El funcionario explicó que las infracciones se aplicaron luego de recibir reportes sobre choferes que recortaban el trayecto a la altura del puente de Peña Alta. En lugar de continuar por el recorrido habitual, los operadores avanzaban directamente hacia la colonia El Escorial, dejando sin servicio parte de la ruta correspondiente.

“Durante el año hemos tenido quejas por corte de ruta; se han reportado cinco choferes que, llegando al puente de Peña Alta, se van derecho hacia El Escorial en vez de realizar el recorrido que les corresponde. Los cinco ya fueron sancionados con sus respectivas infracciones”, señaló García Leija.

Aunque la Express es una ruta de carácter intermunicipal que también presta servicio en Saltillo y Arteaga, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantiene supervisión sobre su operación dentro del territorio municipal. García Leija indicó que actualmente circulan alrededor de 25 unidades y que, hasta el momento, ninguna ha sido retirada directamente por el municipio debido a sus condiciones físicas.

“Vamos a levantar un padrón de las unidades y aquellas que nosotros veamos en malas condiciones las vamos a reportar a la Subsecretaría para que se tomen las medidas correspondientes”, explicó.

Como parte de las nuevas medidas de supervisión, Transporte Municipal implementará códigos QR en las unidades para que los pasajeros puedan presentar reportes de manera más sencilla. Al escanearlos, los ciudadanos podrán hacer llegar sus inconformidades a la autoridad municipal para facilitar la identificación del vehículo y del operador involucrado.

“No se va a permitir ningún abuso. Cualquier reporte que se haga de esta o de cualquier otra ruta se va a atender y, cuando corresponda, acudiremos a sancionar a los choferes”, puntualizó. (EDUARDO SERNA).