Acerca IMMujer atención y apoyo a mujeres de colonias de Ramos Arizpe

El Instituto Municipal de la Mujer (IMMujer) de Ramos Arizpe reforzó sus acciones de atención y prevención de la violencia mediante una jornada que incluyó la instalación de módulos informativos en las colonias Manantiales del Valle y Blanca Esthela, con el propósito de acercar directamente a las mujeres los servicios de orientación, acompañamiento y apoyo disponibles en el municipio.

Gabriela Chávez Zamora, titular del IMMujer, informó que durante la actividad se proporcionó información para que las habitantes puedan identificar diferentes manifestaciones de violencia y, principalmente, conozcan las alternativas institucionales a las que pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de riesgo.

“Queremos que las mujeres sepan que no están solas y que la violencia no debe verse como algo normal dentro de una relación. Los insultos, las humillaciones, el control, las amenazas o las agresiones físicas son situaciones ante las que pueden pedir ayuda y recibir acompañamiento”, señaló Chávez Zamora.

La funcionaria explicó que el Instituto Municipal de la Mujer cuenta con servicios gratuitos y confidenciales, entre ellos asesoría jurídica, atención psicológica, así como acompañamiento y orientación para quienes enfrentan algún tipo de violencia o requieren conocer las opciones disponibles para atender su situación.

“Sabemos que dar el primer paso puede ser difícil, por eso buscamos acercarnos hasta las colonias y decirles a las mujeres que existe una institución dispuesta a escucharlas y acompañarlas. Lo importante es que sepan que pueden acercarse, informarse y recibir atención de manera confidencial”, agregó la titular del organismo.

Chávez Zamora destacó que este tipo de acciones que impulsa el alcalde, Tomás Gutiérrez permiten llevar la atención del IMMujer directamente a distintos sectores de Ramos Arizpe, además de fortalecer la prevención y promover entre la población femenina el derecho a vivir en condiciones de respeto, tranquilidad y dignidad, libres de cualquier forma de violencia. (EDUARDO SERNA).