Arranca este viernes el Ramos Fest con tradicional Callejoneada

El recorrido por el Centro Histórico llegará a una Plaza Principal con gastronomía, coronación y música en vivo

El alcalde de la ciudad, Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de la ciudad y de toda la Región Sureste a sumarse este viernes 28 de agosto a la tradicional Callejoneada del Ramos Fest 2026, una noche que reunirá música, gastronomía y tradición en el corazón de la ciudad.

La Callejoneada iniciará a las 7:00 de la tarde sobre la calle Juárez, entre Allende y Morelos, para recorrer el Centro Histórico por las calles Acuña y Allende hasta llegar a la Presidencia Municipal.

El presidente municipal invitó a disfrutar de esta celebración y destacó que el propósito del Ramos Fest es generar espacios de convivencia y, al mismo tiempo, mostrar a quienes visitan el municipio parte de su identidad y sus tradiciones.

“Queremos ver a las familias en nuestras calles, disfrutando Ramos Arizpe y haciendo suyas estas tradiciones. Será una gran noche para convivir, recibir a quienes nos visitan y demostrar todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, expresó.

La fiesta comenzará desde las 5:00 de la tarde en la Plaza de Armas con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, donde los asistentes podrán disfrutar de productos tradicionales y propuestas de emprendedores locales.

A este ambiente se sumará la llegada de la Callejoneada y, posteriormente, la Coronación de la Reina del Ramos Fest 2026.

Para cerrar la jornada, Tropicalísimo Apache pondrá a bailar a Ramos Arizpe con su presentación en vivo a partir de las 8:00 de la noche frente a la Presidencia Municipal.

La invitación está abierta para disfrutar desde la tarde y quedarse hasta la noche: Feria del Tamal y Pan de Pulque a las 5:00, Callejoneada a las 7:00, Coronación de la Reina y, a partir de las 8:00, el baile con Tropicalísimo Apache. (ACONTECER)