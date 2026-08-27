El papa León XIV expresa sus condolencias por las inundaciones repentinas ocurrida en Nepal

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV expresó este jueves 27 de agosto su “más sincero pésame” a los familiares de las víctimas de las inundaciones repentinas que han causado al menos 359 muertos en Nepal, además de que ofreció sus oraciones para el personal de emergencia que participa en las operaciones de rescate.

“Su santidad el papa León XIV se entristeció al conocer la pérdida de vidas y la devastación causadas por las inundaciones repentinas en Nepal”, señala un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano.

Con este telegrama, el pontífice se suma a otros líderes espirituales como el Dalai Lama que ha trasladado también su pésame por las consecuencias del desastre natural.

El líder espiritual de los tibetanos ha expresado su “tristeza” por las “devastadoras inundaciones que han provocado pérdidas humanas y graves daños estructurales”.

Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 359 los muertos a causa de las inundaciones y cerca de 560 desaparecidos, entre ellos 260 extranjeros, en territorio chino, tal y como han señalado este mismo jueves las autoridades del gigante asiático. (El Heraldo de Saltillo con información de Vatican News)