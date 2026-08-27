Refuerzan seguridad y vigilancia en parques y espacios recreativos de Torreón

59 elementos realizan las tareas de proximidad y prevención.

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de que parques, plazas y áreas recreativas continúen como puntos de encuentro seguros y activos para las familias, deportistas y usuarios en general, la Administración Municipal del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís implementó mayor vigilancia y recorridos policiales.

En ese sentido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón reforzó la vigilancia y proximidad social en los principales espacios públicos de la ciudad, con la participación de 59 elementos de la corporación que se encuentran distribuidos en la Línea Verde, Bosque Venustiano Carranza y Bosque Urbano.

Los agentes trabajan en dos turnos con el propósito de mantener una presencia preventiva constante, brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad, y generar un contacto cercano con las familias que acuden a estos lugares.

A esta vigilancia se suman patrullajes en unidades policiales en los alrededores, así como recorridos a pie, y se incorporaron las nuevas bicicletas y cuatrimotos recientemente entregadas a la corporación por parte del presidente municipal, como una herramienta para reforzar la movilidad y presencia de los agentes dentro de estos espacios.

Asimismo, integrantes de la Academia de Policía participan mediante prácticas supervisadas para fortalecer su formación en campo y contribuir a las labores de proximidad y prevención.

“Queremos que la ciudadanía sepa que nuestros elementos están ahí para escucharla, orientarla y atender cualquier situación que pudiera presentarse”, señaló el comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal.

Como parte de las acciones preventivas, también se invita a la población a que utilicen los grupos de WhatsApp 8719 737975, como una forma de generar canales de comunicación directa que permitan atender de manera oportuna las necesidades de quienes utilizan estos espacios, o a través de la línea directa: 8717 290099. (El Heraldo de Saltillo)