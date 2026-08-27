Vinculan a proceso a contralmirante Fernando Farías por huachicol fiscal

Ciudad de México.- El contralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por presuntamente liderar red de marinos que controlaba huachicol fiscal en aduanas marítimas.

Debido a que este ilícito tiene prevista la prisión preventiva de oficio, Farías permanecerá en el Penal del Altiplano.

El 1 de abril pasado, el contralmirante ingresó a Argentina procedente de Colombia, con un pasaporte guatemalteco falso a nombre de Luis Lemus Ramos, y el día 23 de ese mismo mes fue detenido en Buenos Aires.

El jueves pasado fue expulsado del país sudamericano y, en la madrugada del viernes, arribó a la Ciudad de México en un avión de la Marina.

Desde la mañana de ese día permanece en el Penal del Altiplano, donde le decretaron la prisión preventiva de oficio.

Sobrinos políticos del ex secretario de Marina Rafael Ojeda, los Farías están imputados por la FGR de ser los presuntos líderes de una red de corrupción que aparentemente permitió el ingreso de 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico entre 2024 y 2025. (AGENCIA REFORMA)