Orden de aprehensión no impide ser candidato.- ex ministro Zaldívar

Ciudad de México.- El ex ministro Arturo Zaldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, dijo que según un criterio de la Corte una orden de aprehensión no impide que alguien se registre para ser candidato.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, se cuestionó sobre el tema del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

“El tema de las personas que tenían un orden de aprehensión o que incluso están siendo procesadas de un debate hace algunos años en la Corte de si se suspendían o no sus derechos políticos”, comentó Zaldívar.

“La Corte decidió, por ejemplo, que tratándose de personas que están procesadas pueden votar, y a partir de ese criterio fue que ya se fue abriendo para que pudieran votar en reclusorios o en centros de reclusión”.

El criterio es que una orden de aprehensión, a pesar del texto que tiene otro precepto de la Constitución, no impide que alguien se registre para poder ser candidato porque podría ser muy fácil, no digo que este es el supuesto, yo no me refiero ahorita a ningún supuesto en particular, que pudiera obtenerse una orden de aprehensión y con eso quitar a alguien de la contienda, pero este criterio ha evolucionado”.

El ex ministro recordó el caso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Efectivamente cuando fue el caso del presidente López Obrador (sic) estaban todavía vigentes otros criterios y prácticamente cualquier cuestión de carácter penal hacía que no se le pudiera registrar como candidato, pero lo que se quiso hacer en aquel momento fue quitar el llamado fuero y procesar al presidente López Obrador (sic) antes de que fuera candidato e incluso ya estando detenido, ya quitarlo de la contienda. Era un supuesto diferente”, explicó.

Dijo que el Tribunal Electoral debería expresarse sobre una eventual candidatura.

“Aquí tendríamos que ver qué diría el Tribunal Electoral, que es a quién le correspondería, si una persona que tiene un orden de aprehensión pretende postularse a algún cargo de elección popular”, agregó Zaldívar.

“Mi opinión, por los precedentes que ha habido, es que sería un criterio garantista tratando de permitir que la persona pueda competir”.

“Otra cuestión es si ya en el transcurso, por alguna cuestión se le vincula a proceso y en esta vinculación a proceso se dicta una medida cautelar de prisión preventiva, y entonces por razones obvias, pues ya no podría competir ni ejercer el cargo en su caso”.

Sobre el caso de una persona que hubiera recibido sentencia, el ex ministro dijo que habría que ver cada caso concreto.

“Las sentencias a veces establecen la suspensión o la pérdida de derechos políticos, esto también es muy cuestionable constitucionalmente. Habría que ver cada caso concreto, los jueces normalmente lo hacen en automático, dictan una sanción, una pena y ponen la pérdida o la suspensión por un tiempo de derechos políticos. Esto es cuestionable constitucionalmente y había que ver cada caso concreto”, aseguró. (AGENCIA REFORMA)