Colombia planea encerrar a presos peligrosos en “buques cárcel”

El nuevo gobierno neogranadino busca aislar en altamar a cabecillas para que no sigan dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

Bogotá, Colombia.- El Gobierno de Colombia prepara un plan para convertir buques de la Armada en cárceles de alta seguridad y trasladar allí a peligrosos criminales que continúan delinquiendo desde prisión, informa la prensa local.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una estrategia utilizando buques como centros de reclusión y cortar de raíz la comunicación de los internos con las estructuras criminales que operan en las calles.

La iniciativa, denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), está siendo desarrollada por los ministerios de Defensa y Justicia. El objetivo es aislar y cortar las comunicaciones de cabecillas vinculados con grandes redes de extorsión, narcotráfico y minería ilegal. Según fuentes del Ejecutivo, ya existe una lista de los primeros 40 presos que podrían ser trasladados.

El cambio no sería solamente de ubicación. La vida cotidiana de los internos también tendría importantes restricciones.

El modelo plantea habitaciones o celdas de unos 4 por 4 metros, con literas y sin elementos como televisores o radios. La intención es reducir al mínimo las herramientas que puedan facilitar comunicaciones no autorizadas.

Las visitas familiares tampoco serían frecuentes. El esquema contempla una visita mensual, sometida a controles para impedir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos que puedan utilizarse para comunicarse con organizaciones criminales.

La propuesta se suma a los recientes traslados de internos ordenados por el presidente De La Espriella, quien ha insistido en que las cárceles deben quedar bajo control del Estado y no de las estructuras criminales.

El Gobierno trabaja, además, en un decreto que permita adaptar las embarcaciones como centros de reclusión. La estrategia tiene antecedentes en Colombia, pues en 2007, durante la Presidencia de Álvaro Uribe, los capos Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Diego Fernando Montoya, alias ‘Don Diego’, fueron recluidos en fragatas de la Armada para impedir que siguieran controlando sus organizaciones criminal

El proyecto todavía deberá superar diferentes aspectos legales y operativos antes de convertirse en una realidad. Sin embargo, la propuesta ya marca una señal clara sobre el rumbo que pretende tomar el Gobierno frente a los presos considerados de mayor peligrosidad: menos contacto con el exterior, mayor aislamiento y controles mucho más duros. (El Heraldo de Saltillo)

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