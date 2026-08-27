Llegan dos riñones a Hospital 71 del IMSS en Torreón y dan esperanza a pacientes

Los beneficiados son una mujer de Coahuila y un hombre originario de Zacatecas que estaban en lista de espera para un trasplante.

Torreón, Coahuila.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, a través del equipo de la Unidad de Trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 recibió la madrugada de este miércoles dos riñones para dar esperanza de vida a Joana y José, pacientes en lista de espera que van a tener una nueva oportunidad gracias a la bondad de una familia de Ciudad Juárez, Chihuahua que accedió a la donación de órganos en medio de su dolor por la pérdida de un ser querido.

El jefe de la Unidad de Trasplantes de la UMAE Hospital de Especialidades No. 71, doctor Néstor Escareño Montiel dio a conocer que la mañana del martes el equipo médico se trasladó al Hospital General Regional (HGR) No. 66 del IMSS en Ciudad Juárez a procurar dos riñones y dos córneas donados por un hombre de 44 años, quien falleció por un traumatismo craneoencefálico a causa de accidente automovilístico.

Gracias a que en vida manifestó su deseo de ayudar a otras personas después de su muerte, fue más fácil para su familia tomar la decisión de acceder a la donación de sus órganos para beneficiar a pacientes en lista de espera.

El médico de la UMAE No. 71 compartió que el trabajo para el cuerpo médico inició desde la mañana del martes al ser notificados de la donación, y concluyó a las 07:00 horas de este miércoles con los órganos trasplantados a sus respectivos receptores, con lo que la UMAE No. 71 realizó el procedimiento número 33 de origen cadavérico en lo que va del año.

Los beneficiados son una mujer y un hombre, ambos de 46 años, habitantes de Coahuila y Zacatecas, respectivamente. Las córneas se encuentran preservadas en espera de donadores compatibles.

Destacó la labor del personal que integra la Unidad de Trasplantes de la UMAE No. 71, quienes gracias a su compromiso y profesionalismo hicieron posible que los procedimientos pudieran desarrollarse satisfactoriamente sin interferir en los procesos ya programados en este servicio.

El doctor Escareño dijo que este proceso implica al equipo que acudió a procurar los órganos, quienes realizan las pruebas de histocompatibilidad, laboratorios y demás exámenes para confirmar a los donadores, así como quienes intervienen en las cirugías de trasplante.

El médico reconoció el incremento en la aceptación de la donación de órganos entre la población, ya que en lo que corresponde a esta unidad médica, en años anteriores se lograba un máximo de 20 trasplantes de origen cadavérico, mientras que en lo que va de este año se han concretado más de 30.

“Se trata de trascender en la vida, dejar vida después de la vida. Aprovechar los órganos de una persona para darle vida a otros pacientes que están espera de un órgano para seguir viviendo”, precisó el especialista del IMSS en la entidad. (El Heraldo de Saltillo)