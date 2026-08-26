Manolo y Harfuch refrendan compromiso por la seguridad de Coahuila y México

Abordan estrategias y avances que ha tenido Coahuila y su modelo, gracias al cual es el segundo estado más seguro del país

Ciudad de México.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas se reunió en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, entrevista donde ambos funcionarios refrendaron su compromiso de trabajo conjunto para continuar fortaleciendo la seguridad de Coahuila y de México.

«Como desde hace años seguimos trabajando en equipo por la seguridad de Coahuila y México. Excelente reunión con mi amigo Omar García Harfuch», destacó el gobernador.

En esta reunión privada se platicó de las estrategias y avances en el tema de seguridad que ha tenido Coahuila y su modelo, gracias al cual nuestro estado es el segundo más seguro de todo México, y cuenta con tres de las cinco ciudades más seguras del país: Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

Además, se destacó que el cien por ciento de los homicidios que han sucedido en Coahuila están resueltos, y que es gracias a la gran coordinación entre las diferentes instancias de gobierno y los poderes del Estado.

Omar García Harfuch reconoció, como en anteriores ocasiones, los buenos resultados que el modelo Coahuila de seguridad ha tenido para brindar paz y tranquilidad a sus habitantes, gracias al trabajo coordinado y a la voluntad de todas las instituciones federales, estatales y municipales que cuidan a las y los coahuilenses.

De igual manera, reconoció el apoyo y el trabajo en equipo con el Gobierno de Coahuila en los operativos que se llevan a cabo en la entidad, con los que se combate al crimen organizado en delitos como el narcomenudeo, la extorsión, el llamado huachicol fiscal, entre otros.

Manolo Jiménez destacó que el modelo de seguridad Coahuila está cimentado en la prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, y que está alineado a la actual estrategia de seguridad federal.

Comentó que Coahuila es de los pocos estados que cumplen con los compromisos y metas trazados desde el Gobierno de la República, razón por la cual se han mantenido y mejorado los indicadores en el tema de seguridad.

Reiteró que seguirá trabajando en equipo con la presidenta de la República en todos aquellos temas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, como la seguridad en este caso.

De la misma manera, comentó que en nuestra entidad se sigue invirtiendo en infraestructura de seguridad, al informar a García Harfuch que en lo que va de su administración se han entregado o están en proceso de construcción 18 cuarteles tanto para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Marina Armada y la Guardia Nacional, con los que se ha reforzado el blindaje de la entidad al estar ubicados en puntos estratégicos en todas las regiones de Coahuila.

“En Coahuila, la coordinación y el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, las fuerzas federales, las fiscalías, los municipios y los diferentes poderes del Estado, la sociedad civil, la iniciativa privada, es ejemplo a nivel nacional y es la fórmula con la que podemos brindar paz y tranquilidad a nuestras familias”, puntualizó el mandatario estatal. (El Heraldo de Saltillo)

MANOLO JIMÉNEZ destacó que el modelo de seguridad Coahuila está cimentado en la prevención, proximidad, inteligencia y fuerza