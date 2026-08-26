HABLEMOS DERECHO

Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos

El trabajo en hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos representa una actividad económica de alto contacto entre trabajadores y clientes. En este sector participan, entre otros, camaristas, meseros, cocineros, recepcionistas, personal de limpieza, encargados de mantenimiento y trabajadores de servicios complementarios. Sus funciones son esenciales para una industria que depende de la calidad de la atención, la continuidad del servicio y el cumplimiento de obligaciones laborales específicas.

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 344, reconoce expresamente las características especiales de este sector dentro de las disposiciones relativas a los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos.

La delimitación normativa incide directamente en la protección laboral aplicable. De la calificación correcta del personal depende la sujeción al régimen especial y, en su caso, las consecuencias legales para las relaciones de trabajo en este sector. Para los patrones, esto exige contar con contratos adecuados, controles de asistencia, recibos de nómina, políticas internas, capacitación y protocolos claros para el manejo de propinas.

Las jornadas son un elemento especialmente relevante, ya que muchos establecimientos operan durante amplios periodos, incluidos fines de semana y días festivos. Sin embargo, las necesidades operativas del negocio no eliminan los derechos relativos a jornada máxima, descansos, vacaciones, días de descanso obligatorio y pago de tiempo extraordinario. Por ello, los turnos deben organizarse respetando los límites establecidos por la legislación laboral.

La remuneración también tiene un tratamiento especial, ya que la propina constituye parte del salario de los trabajadores a los que se refiere el capítulo aplicable. Cuando las partes no determinan el porcentaje correspondiente, el artículo 347 de la Ley Federal del Trabajo establece la forma en que debe hacerse. Con ello, la legislación prevé mecanismos para su distribución y prohíbe que el patrón pretenda apropiarse de las propinas o utilizarlas para sustituir obligaciones salariales que legalmente le corresponden.

En los centros de trabajo del sector hotelero, así como en restaurantes, bares y establecimientos análogos, el empleador tiene el deber jurídico de respetar las normas protectoras del trabajo en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos. Esto debe realizarse conforme a la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, además de las medidas que ordene la autoridad laboral para ajustar instalaciones, equipos o establecimientos, tiene la obligación de:

Capacitar y adiestrar a los trabajadores para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

Disponer en todo momento de medicamentos y materiales de curación indispensables para primeros auxilios.

Fijar visiblemente y difundir las disposiciones de seguridad, salud y medio ambiente, así como la información sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.

La capacitación adquiere especial relevancia porque la calidad del servicio depende de conocimientos técnicos, atención al cliente, seguridad, higiene y manejo adecuado de alimentos y bebidas. Por ello, no debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino también como una herramienta para reducir accidentes, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del establecimiento.

El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre empresas competitivas y rentables, con empleos dignos, formales y respetuosos de los derechos laborales. En esta industria, donde el servicio depende directamente de las personas, cuidar la relación laboral no es solamente una obligación jurídica; es también una estrategia empresarial.