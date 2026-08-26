Escuchan especialistas la problemática que enfrentan pacientes con enfermedades reumáticas en evento «Un café para compartir»

Este miércoles en instalaciones del Recinto legislativo Miguel Ramos Arizpe, en Saltillo, tuvo lugar la dinámica titulada “Un café para compartir”, dirigida a las y los pacientes con alguna enfermedad reumática o autoinmune, así como también a familiares de estos últimos.

En esta actividad, las y los asistentes compartieron las dudas y problemáticas que enfrentan durante su vida diaria, en un espacio diseñado para expresar sus necesidades y recibir la comprensión y el apoyo que merecen.

El encuentro fue dirigido por la doctora Griselda de Jesús Granados Udave y los especialistas Paulina Azeneth Berenice Hernández Moreno y Felipe Sebastián Balderas Pérez, quienes ofrecieron a las y los asistentes orientación sobre cómo afrontar emocionalmente una enfermedad autoinmune y cómo sobrellevar los cambios en la vida diaria.

Además, se contó con la presencia de la diputada local del Distrito 14, Marimar Treviño Garza, quien se ha destacado por impulsar en el Congreso del Estado diferentes iniciativas para apoyar a estos pacientes, entre los que destaca la llamada «Ley Lupus» para visibilizar a las personas que sufren enfermedades autoinmunes y reumáticas y garantizar el acceso a un mejor diagnóstico y tratamiento, misma que se espera sea aprobada en los próximos meses.

También se capacitó a las y los asistentes sobre cómo manejar sus emociones y se ofrecieron consejos para un mejor desenvolvimiento de los pacientes en su vida diaria y otras herramientas que les permitan vivir más plenamente y sentirse mejor.

Al respecto, la presidenta de la Fundación Abraza con Amor, Aída Barrera, aseguró que esta dinámica representó un espacio para escuchar, compartir experiencias y expresar lo que sienten estos pacientes y sus familiares, además de aprender juntos dentro del proceso que conlleva el vivir con estas enfermedades.

«Diseñamos este espacio para que aquellas personas que enfrentan una enfermedad reumática o autoinmune puedan expresarse libremente, compartir lo que sienten y obtengan una guía por parte de especialistas en el tema que les ayude a sobrellevar sus padecimientos con más entereza”, dijo la presidenta. (ÁNGEL AGUILAR)