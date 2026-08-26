Saltillo es reconocido nuevamente a nivel nacional; recibe Premio por impulso a la inclusión

Recibe Javier Díaz González el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales de la revista Alcaldes de México

Ciudad de México.- Una vez más, Saltillo fue reconocido a nivel nacional. En esta ocasión, con el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales de la revista Alcaldes de México, por el impulso que brinda la administración del alcalde Javier Díaz González a la inclusión.

Este premio reconoce las buenas prácticas de gobiernos estatales y municipales que han tenido un desempeño destacado en diferentes áreas de su administración.

Este es el segundo galardón nacional que recibe Saltillo gracias al trabajo que realiza el DIF Municipal, encabezado por la Señora Luly López Naranjo, ya que en 2025 el Teletón otorgó a nuestra ciudad la Medalla por la Inclusión “Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025”

A nombre de las y los saltillenses, el presidente municipal Javier Díaz recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales y destacó que esto representa un reconocimiento al trabajo realizado a través de acciones que han generado resultados, de la mano con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López y la presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés.

«Mi esposa, Luly López Naranjo, trabaja en equipo todos los días para sumar voluntades y que nuestra ciudad destaque por sus programas y acciones en favor de la inclusión», destacó el alcalde.

En ese sentido, Díaz González indicó que la inclusión es generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas, significa construir acciones para todas y todos, sin que la discapacidad represente una barrera.

El presidente municipal destacó el programa Ponte las Pilas, que se coordina a través del DIF Saltillo, ha sido una política pública que genera mejores condiciones para las personas con discapacidad a través de dos vertientes.

“La primera de ellas es Empodera, en la que se brinda capacitación a personas con discapacidad que son canalizadas con el sector productivo, generando oportunidades de empleo; y la segunda es Emprende, que lleva a cabo cursos y capacitación para el emprendimiento dirigidos a personas cuidadoras y personas con discapacidad, a quienes apoyamos para que inicien su propio proyecto”, explicó.

El alcalde Javier Díaz recordó además que Saltillo trabaja todos los días para generar una mayor inclusión con programas como Amor en Movimiento, los Espacios DIF, el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” y el Centro Intergeneracional Saltillo.

Asimismo, se implementó el sistema de transporte Aquí Vamos, con rutas troncales gratuitas, unidades climatizadas y de cama baja para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida, además del esquema de tarifa cero mediante su respectiva credencial.

“Este premio reconoce una práctica, pero para nosotros representa algo mucho más grande, reconoce una forma de entender el gobierno. Muchas gracias a Alcaldes de México por reconocer el trabajo que estamos realizando. Este premio es para Saltillo y sus familias”, puntualizó Javier Díaz González. (El Heraldo de Saltillo)