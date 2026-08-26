Hombre es localizado sin vida al interior de canal pluvial en Saltillo

Un hombre de entre 30 y 35 años fue localizado sin vida la mañana de este miércoles al interior de un canal pluvial ubicado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, antes del bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

El hallazgo ocurrió cuando un transeúnte que pasaba por el sector se percató de la presencia de una persona aparentemente inconsciente y solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Saltillo y de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros indicios, se investiga la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio; sin embargo, serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar oficialmente las circunstancias y causas del fallecimiento.

Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el procesamiento de la escena.

Durante las labores de investigación, un perro permaneció cerca del sitio y observó a distancia las diligencias. De manera preliminar se presume que podría tratarse de la mascota del fallecido, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley y establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos. (El Heraldo de Saltillo)