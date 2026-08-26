Rehabilitarán en Ramos Arizpe caminos rurales; invertirán cerca de 2 mdp

Con una inversión estimada en alrededor de dos millones de pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe pondrá en marcha trabajos de rehabilitación de caminos rurales en diversos ejidos, como parte de las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de movilidad y calidad de vida de las familias que habitan en comunidades y congregaciones del campo.

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que las recientes lluvias ocasionaron afectaciones en algunos caminos, aunque en menor proporción a los daños registrados en la zona urbana. Ante esta situación, señaló que ya comenzaron labores en determinados puntos y próximamente se ampliará la atención hacia otras comunidades que han solicitado el respaldo municipal.

“Vamos a empezar ya con el programa de rehabilitación en algunos caminos. En algunos lugares ya se comenzó a trabajar y vamos a continuar con otros que nos han pedido y solicitado”, expresó el edil.

Entre los ejidos contemplados para recibir trabajos se encuentran Coyote, Pelillal, Tanque Viejo, Barrial y San Francisco de los Desmontes, donde se destinarán recursos para mejorar las condiciones de sus caminos y facilitar los traslados de habitantes, productores y familias del sector rural.

Gutiérrez Merino recordó que, adicionalmente, cada ejido dispone de una bolsa de 250 mil pesos para definir, a través del programa “En tu ejido, tú decides” de acuerdo con sus propias prioridades, las obras o acciones que consideran de mayor beneficio para su comunidad. Explicó que mientras algunos han decidido emplear estos recursos en caminos, otros han optado por infraestructura hidráulica, tuberías o pozos.

“Cada ejido tiene un presupuesto para lo que ellos quieran. En algunos lugares quisieron el camino, en otros tubería y en otros quieren un pozo; así vamos atendiendo las prioridades que cada comunidad nos plantea”, señaló.

El alcalde destacó que estos recursos se complementan con las acciones que diariamente lleva a cabo la administración municipal en el campo, entre ellas la modernización del alumbrado público, mediante la instalación de luminarias LED con tecnología similar a la utilizada actualmente en la zona urbana.

“Se colocaron luminarias LED con la nueva tecnología que estamos utilizando en la ciudad, pero también ya la llevamos a todos los ejidos”, agregó Gutiérrez Merino, al señalar que la intención es mantener una atención integral en el sector rural y reducir las diferencias en materia de servicios e infraestructura entre las comunidades y la cabecera municipal. (EDUARDO SERNA).