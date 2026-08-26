Mantiene Mejora presencia permanente en colonias y comunidades rurales de Ramos Arizpe

Con presencia permanente tanto en colonias como en comunidades rurales, la estrategia social Mejora mantiene la entrega de apoyos y la atención de solicitudes ciudadanas en Ramos Arizpe, con el propósito de acercar sus diferentes programas a las familias sin importar la distancia en la que se encuentren, informó Ramiro Durán García, delegado en la Región Sureste de Coahuila.

El funcionario destacó que el trabajo en territorio permite conocer directamente las principales necesidades de cada sector y canalizarlas ante las instancias correspondientes. Entre las peticiones recibidas se encuentran proyectos relacionados con redes de agua potable, pavimentación, bacheo y mejoramiento de espacios públicos, acciones que se gestionan en coordinación con el Gobierno del Estado y el municipio.

“Vamos recogiendo las necesidades que existen en cada colonia y comunidad; algunas se pueden atender mediante nuestros programas y otras se canalizan al Gobierno del Estado con todo el respaldo de nuestro amigo, el gobernador Manolo Jiménez. Lo importante es mantenernos cerca de la gente y dar seguimiento a lo que nos están solicitando”, expresó Durán García.

A la par de las gestiones de infraestructura, Mejora mantiene disponibles diversos esquemas que permiten a las familias adquirir materiales y equipamiento a precios accesibles. Entre ellos se encuentran cemento, pintura, impermeabilizante y equipos minisplit, con la intención de contribuir a la economía familiar y facilitar mejoras en las viviendas.

“Estamos llegando hasta donde la gente lo necesita. Todos los días tenemos presencia en territorio, recorremos las colonias y contamos con coordinadores de zona que reciben las solicitudes para posteriormente darles seguimiento”, señaló.

Finalmente, indicó que la estrategia continuará con recorridos y brigadas para evitar que la distancia represente un obstáculo para acceder a los programas sociales, además de mantener la coordinación institucional para atender las necesidades que requieren obras de mayor alcance. (EDUARDO SERNA).