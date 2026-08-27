Reportan que la UEFA llevará a Infantino ante los tribunales

La UEFA lleva a Infantino a la justicia suiza por el caso ‘FIFA Forward Enterprise’.

Ginebra, Suiza.- La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció que prepara una acción penal en Suiza contra Gianni Infantino por presunta gestión desleal vinculada a su fallido proyecto de privatizar parte del negocio del Mundial, según fuentes citadas por ESPN y The Associated Press.

El plan, valuado en 20 mil millones de dólares, contemplaba la creación de la filial ‘FIFA Forward Enterprise’ (FFE) para gestionar los derechos comerciales del organismo, incluido el Mundial, y la venta del 20 por ciento de esa sociedad por unos 4 mil 200 millones de dólares. Como inversores ancla figurarían las empresas ‘Thrive Capital Management’, el fondo neoyorquino fundado por Joshua Kushner, y su vehículo ‘Thrive Eternal’.

De acuerdo con un escrito de 56 páginas presentado por los abogados europeos, la UEFA contempla “iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión desleal delictiva conforme al artículo 158 del Código Penal suizo”. El documento sostiene que el precio ofrecido podría ser un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”.

Para sustentar la acusación, la UEFA movió fichas en Estados Unidos este 27 de agosto presentando una solicitud de ‘discovery’ ante un tribunal de Manhattan para obtener pruebas en poder de ‘Thrive Capital’ y pidió autorización en el Distrito Sur de Florida para requerir documentación a la FIFA, que tiene oficinas en Coral Gables, Miami. Se trata de un procedimiento para recopilar evidencia que eventualmente sería entregada a las autoridades suizas, no de una demanda directa.

Según la denuncia, Infantino y un círculo reducido de asesores desarrollaron el proyecto de privatización parcial del organismo durante más de un año sin consultar al Consejo de la FIFA, a las confederaciones ni a las 211 federaciones miembro. El plan fue abandonado a principios de agosto tras el rechazo generalizado.

El caso de FFE ha detonado una ruptura abierta en la cúpula del fútbol mundial:

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA: Ha sido el más contundente. En una entrevista en el podcast ‘The Rest is Politics’ con Alastair Campbell, descartó presentarse como candidato a la FIFA en 2027 pero exigió la dimisión de Infantino al considerar que “ya no cuenta con suficiente respaldo en el fútbol mundial”. Además, advirtió que “Creo que tendrá un candidato en su contra” y que, si busca un nuevo mandato, “tendrá un candidato en su contra”. Los vicepresidentes de la FIFA: A Ceferin se sumaron otros pesos pesados que han criticado la conducta de Infantino: el jeque Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, presidente de la AFC, y Vittorio Montagliani, presidente de la Concacaf. Ambos denunciaron “errores de juicio” en el liderazgo. Luis Figo, exfutbolista y asesor de UEFA: Desde la reunión de Rabat, el portugués pidió la dimisión de Infantino y cuestionó duramente su gestión, sumándose a la petición de Ceferin. El entorno corporativo: Incluso patrocinadores indirectos han tomado posición. Carlsberg, ligado a la UEFA, respaldó el boicot a las competiciones de la FIFA mientras Infantino mantenga el plan de crear la filial de 20 mil millones y vender participaciones minoritarias a inversores externos. (El Heraldo de Saltillo)

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