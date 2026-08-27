Inician en la UA de C proyecto para la conformación de un Equipo Femenil Universitario de Robótica

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, en conjunto con la empresa Magna, llevaron a cabo una reunión de planeación para un proyecto para la conformación del Equipo Femenil Universitario de Robótica con estudiantes de nivel medio superior del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE).

En el Auditorio del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), asistió la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García, el director del plantel, Juan Manuel Morales Santoyo y el Talent Attraction & Talent Management Corporate Manager de Magna en México, Diego Andarza.

En su mensaje la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García, comentó que, Magna es una empresa que ha apoyado en muchos sentidos los proyectos con universitarios y que gracias a las gestiones con Diego Andarza se destinará un patrocinio al equipo que se forme de aproximadamente 100 mil pesos para que representen en una competencia nacional no solamente al ILE, sino también a la Universidad Autónoma de Coahuila.

“Les queremos pedir que lo aprovechen, que lo valoren, que lo disfruten y que se diviertan, necesitamos más mujeres ingenieras”, dijo al tiempo que les compartió que este tipo de actividades busca que las estudiantes aprendan, conozcan y expandan sus oportunidades laborales en un futuro.

Por su parte, el director del ILE, Juan Manuel Morales Santoyo, dijo a las jóvenes que la intención es formar un equipo de robótica femenil con alumnas del plantel para que participen a nivel nacional e internacional en diversas competencias, por lo que las invitó a conocer el proyecto y unirse a él.

Mientras que, el Talent Attraction & Talent Management Corporate Manager México de Magna, Diego Andarza, dijo que hay oportunidades que se presentan y las cuales no hay que dejarlas pasar, sino analizarlas y tomar decisiones inteligentes, siempre siguiendo el objetivo que se tiene como meta.

Explicó que, en todo el sistema educativo, en escuelas privadas, públicas, grandes, pequeñas y medianas, en todo el país, de cada 10 alumnos que ingresan a una ingeniería, solamente tres son mujeres y de esas tres se gradúa una y no se sabe si llega a la industria.

“Por ello, queremos proponerles junto con la Universidad, con el patrocinio de Magna para que sean el primer equipo femenil en robótica, en la historia de la UAdeC, las estamos invitando a ser parte de la historia de la Universidad y fundar un equipo, el cual no se fundará para competir una sola vez, sino para que sea transgeneracional”, expresó.

Compartió con las alumnas que este sería el séptimo equipo que funda Magna en asociación con universidades y que en la región este sería el cuarto, pues ya se tiene al equipo femenil de Don Bosco, UANE, Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y ahora la UAdeC, cerrando el año con el quinto que será el Tecnológico de Saltillo, pues la intención es llevar a cabo un regional de equipos femeniles de Robótica.

Agregó que, el equipo de robótica no solamente se trata de aprender, sino de apoyar y de generar también dentro del equipo proyectos que puedan apoyar el desarrollo de otras compañeras y de otros alumnos, por lo que, enfatizó en la importancia de que las mujeres se involucren y se funden equipos femeniles. (El Heraldo de Saltillo)