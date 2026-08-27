Trump firma decreto para renombrar el Lago Ontario por Lago América

En plena escalada de la guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el Despacho Oval de la Casa Blanca una orden ejecutiva para que el lago Ontario pase a denominarse oficialmente ‘Lago América’ en toda la documentación federal estadounidense.

Washington DC, Estados Unidos.- En plena escalada de la guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 27 de agosto en el Despacho Oval de la Casa Blanca una orden ejecutiva para que el lago Ontario pase a denominarse oficialmente ‘Lago América’ en toda la documentación federal estadounidense.

“El propósito principal de esto es que vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Esto se hará efectivo ahora mismo”, declaró ante la prensa momentos antes de estampar su firma. “Hemos presentado todos los papeles necesarios, documentos, todo lo demás. Hemos notificado a todas las personas que debíamos notificar. Así que hemos hecho todo lo que había que hacer. Y esto es oficial y entra en vigor de inmediato”, añadió.

Consultado sobre si tenía un mensaje para Ottawa, el mandatario lo calificó como una “pregunta interesante” y respondió que no tenía “ningún mensaje”. Justificó la medida alegando una supuesta estafa comercial continuada por parte de Canadá: “Canadá nos ha estado estafando durante mucho tiempo en materia comercial, lamentablemente. Incluso los militares. Ya sabes, defendemos a Canadá por nada. No conseguimos nada. No nos pagan para defender a Canadá, pero nosotros defendemos a Canadá”.

La amenaza había sido lanzada el pasado 25 de agosto, tras el colapso de las negociaciones bilaterales entre ambas naciones. “Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, dado que ya no esperamos hacer muchos negocios con Ontario”, escribió en Truth Social. En la víspera, ya había tachado el nombre del lago en un mapa oficial y escrito encima ‘Lago América’ en mayúsculas, advirtiendo que la gente pensó que bromeaba, pero que “quizá no”.

No es un hecho aislado. La estrategia de renombrar accidentes geográficos se ha convertido en una marca de su segundo mandato.

El precedente más notorio ocurrió el primer día de su gobierno, el 20 de enero de 2025, con la Orden Ejecutiva 14172, titulada “Restoring Names That Honor American Greatness” (Restaurar nombres que honran la grandeza de América). Con ella ordenó dos cambios de gran simbolismo:

Golfo de México a Golfo de América: Instruyó a las agencias federales a adoptar el nuevo nombre en reconocimiento a su importancia económica para Estados Unidos La orden dispuso actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) y eliminar todas las referencias al Golfo de México en documentos oficiales. Denali a Monte McKinley: Revirtió el nombre del pico más alto de Norteamérica, en Alaska, que Barack Obama había restituido en 2015 a su nombre originario koyukón, Denali, para devolverle el de Monte McKinley, en honor al presidente William McKinley. La medida ordenaba al Secretario del Interior restablecer el nombre «Mount McKinley» en un plazo de 30 días.

A ambos casos se suman las provocaciones que no llegaron a decreto, pero sí generaron revuelo, como cuando en mayo de 2026 admitió haber evaluado bautizar el Golfo con su propio apellido.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano”, remató Trump, en referencia directa a su decisión de enero sobre el Golfo de México. (El Heraldo de Saltillo)