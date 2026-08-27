Supervisa Miguel Riquelme funcionamiento de nuevo edificio municipal de Garantías e Inspección y Verificación

Las instalaciones fueron remodeladas con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos para mejorar la atención ciudadana y concentra las áreas de Inspección y Verificación, así como Garantías, Parquímetros e Infracciones.

Torreón, Coahuila.- Para verificar que las nuevas oficinas municipales instaladas en calle Delicias, entre calzada Colón y Degollado en la colonia Luis Echeverría Álvarez, operen debidamente y se refleje en una mejor atención a la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís recorrió la mañana de este jueves el edificio.

El presidente municipal informó que los trabajos de remodelación de las oficinas que anteriormente albergaban a los Tribunales Municipales, y donde a partir de este lunes atienen la Dirección de Inspección y Verificación, así como el Departamento de Garantías, Parquímetros e Infracciones se ejecutaron con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos.

Destacó que además de ofrecer un espacio más amplio y cómodo, su Administración busca brindar una mejor atención y servicio a los ciudadanos. “Queremos un gobierno que funcione mejor y le haga las cosas más sencillas a la gente. En estas nuevas instalaciones contamos con áreas más amplias, accesibles y funcionales, además de herramientas digitales que permitirán reducir tiempos de espera y facilitar distintos trámites”, explicó.

Riquelme Solís reiteró que con las adecuaciones de modernización como las pantallas de seguimiento de turnos, lugares de estacionamiento para los contribuyentes y lugares de espera cómodos, se mejora la atención y se agilizan los procesos de trámites.

En las oficinas de Garantías, Parquímetros e Infracciones, el personal municipal atiende temas relacionados al pago de multas de tránsito, rezagos de placas y garantías, entre otros asuntos relacionados a las áreas de estacionamiento en el Centro Histórico.

La Dirección de Inspección y Verificación atiende entre otros asuntos, los relacionados a la orientación a negocios para que estén en orden con sus licencias, y la implementación de operativos como el de limpieza, retiro de vehículos chatarra y servicio seguro en la zona de bares y antros.

El alcalde estuvo acompañado por los directores de Inspección y Verificación, Pablo Llamas; el director del el Departamento de Garantías, Parquímetros e Infracciones, José Alfredo Serna Rodríguez; el tesorero municipal, Javier Lechuga; y el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro. (El Heraldo de Saltillo)