Impulsa AIERA formación dual de estudiantes del CECyTEC en empresa ADM

La Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA) continúa fortaleciendo la vinculación entre el sector educativo y las empresas de la región, al respaldar el proceso para incorporar a una segunda generación de estudiantes del CECyTEC al Sistema de Educación Dual dentro de la empresa ADM.

Como parte de este proceso, alumnos de las especialidades de Mecatrónica y Máquinas y Herramientas participaron en entrevistas de selección para convertirse en aprendices, esquema mediante el cual podrán combinar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencia directa dentro del sector productivo.

El presidente de AIERA, Diego Gándara Cavazos, destacó la importancia de que las empresas instaladas en la región abran sus puertas a los jóvenes, particularmente en áreas técnicas relacionadas con las necesidades actuales de la industria.

“Este tipo de programas permite que los estudiantes conozcan desde su etapa de formación cómo se trabaja dentro de una empresa, cuáles son sus procesos y qué habilidades demanda actualmente la industria. Es una experiencia que fortalece considerablemente su preparación”, expresó.

“Para nosotros es muy importante que exista esta confianza en el talento joven. Que una empresa decida continuar con una segunda generación demuestra que hay resultados y que la vinculación entre escuelas e industria puede generar beneficios para ambas partes”, agregó el dirigente empresarial.

A través de esta estrategia, los jóvenes seleccionados tendrán la posibilidad de fortalecer conocimientos, habilidades y competencias profesionales mediante actividades desarrolladas directamente en un entorno laboral, complementando así su preparación académica. (EDUARDO SERNA).