Invita UAAAN a vivir tres días de ciencia, campo y tradición en la Expo UAAAN 2026

Con entrada libre y actividades para toda la familia, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizará del 3 al 5 de septiembre la Expo UAAAN 2026, que reunirá exposiciones académicas, investigación, producción agropecuaria, gastronomía, cultura y deporte

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo, abrirá nuevamente sus puertas a la comunidad durante la Expo UAAAN 2026, que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de septiembre de este 2026, con una amplia programación dirigida a familias, productores, empresas, instituciones educativas, estudiantes y público en general.

El jueves 3, a las 12 del mediodía, se llevará a cabo la inauguración oficial, que contempla un recorrido por las instalaciones con la participación de autoridades federales, estatales y municipales. La Expo contará con entrada libre y servicio de transporte ida y vuelta, en un horario general de 12 del mediodía a 7 de la tarde.

Uno de los principales atractivos será la oferta académica y científica de la institución. Entre las actividades destacan la ponencia “De la Ciencia al Campo: voces del éxito-alianza UAAAN”, a realizarse el 4 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, donde productores líderes compartirán experiencias sobre la aplicación de innovación científica en la producción y sostenibilidad de las regiones Centro y Sureste de Coahuila, así como el II Foro Agro Comercial UAAAN, que buscará propiciar la interacción entre productores, visitantes y expositores comerciales.

La Expo incluirá además espacios para mostrar el trabajo de comunidades campesinas de distintos municipios de Coahuila, con productos como alimentos, conservas, derivados del nopal y maguey, artesanías de ixtle, bordados, tejidos, herbolaria y otros productos tradicionales. A ello se sumarán la Expo Ganadera, donde se podrá conocer el ganado de la UAAAN y habrá toretes a la venta, así como la exhibición de cultivos y materiales desarrollados por investigadores de la Universidad, entre ellos distintas variedades e híbridos de maíz y chile habanero.

En el programa cultural figuran grupos de danza, rondallas, mariachi, música norteña y sierreña, así como la participación de agrupaciones de la UAAAN y de otras instituciones, con pirotecnia contemplada para el cierre del sábado. La cartelera completa se puede consultar en las redes sociales de la Universidad anfitriona.

“Es una expo muy grande, a veces no se puede recorrer en un día y la gente vuelve. Acudieron alrededor de 25 personas el año pasado, muchos volvían los tres días y esperamos que este año se supere esa afluencia”, dijo este viernes, en rueda de prensa, Francisco Daniel Hernández Castillo, secretario general de la Narro. (OMAR SOTO)