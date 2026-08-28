Desarrolla tu creatividad con el Taller de Cartonería “Monarcas” que ofrece de la UA de C

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos y la Infoteca Campus Arteaga, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el Taller de Catrinas de Cartonería “Monarcas”, actividad que busca promover la expresión artística y el rescate de técnicas tradicionales mediante la elaboración de piezas de cartonería.

El taller se llevará a cabo todos los miércoles del 2 de septiembre al 14 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones de la Infoteca Campus Arteaga, ubicada en Carretera 57 km. 13, Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila.

Las y los participantes podrán desarrollar sus habilidades creativas a través del trabajo manual y conocer el proceso de elaboración de piezas inspiradas en la tradición mexicana de las Catrinas.

Para estudiantes de la UA de C, la participación en el Taller permitirá acreditar 21 horas para cubrir un crédito extracurricular, por lo que además de fortalecer sus capacidades artísticas podrán complementar su formación integral.

Las personas interesadas realizar su registro a través del Formulario disponible en https://forms.cloud.microsoft/r/5BZ2bPEZUF; para más información, comunicarse a la Infoteca Arteaga al teléfono (844) 411 14 01 o a través de la página de Facebook “Infoteca Arteaga UA de C” https://www.facebook.com/InfotecaCU. (El Heraldo de Saltillo)