Estiman que más de 165 mil hijas e hijos tienen a uno de sus padres desaparecido en México

La investigación señala que las autoridades no registran vínculos familiares ni coordinan instituciones, una omisión que impide proteger a menores de edad afectados por la desaparición

Ciudad de México.- La organización promotora y defensora de derechos humanos, Tejiendo Redes Infancia, publicó este agosto de 2026 el informe ‘Hijas e hijos de personas desaparecidas en México’. El documento revela la magnitud y consecuencias de la desaparición de personas en el país sobre sus hijas e hijos, una población prácticamente invisible para las autoridades y carente de respuestas institucionales.

El reporte enfatiza que la desaparición de una persona también altera la vida de sus hijas e hijos: interrumpe cuidados, reduce ingresos, amenaza la continuidad escolar, deteriora la salud, aumenta la inseguridad y modifica los vínculos familiares y comunitarios.

En este contexto, y con el fin de ofrecer una estimación sobre esta problemática, la organización señaló que a partir de 103 mil 176 registros de personas de entre 15 y 49 años que permanecían desaparecidas o no localizadas hasta agosto de 2026, se plantea un escenario de aproximadamente 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con ese universo.

La organización enfatizó que esta cifra no presenta un conteo ni pretende sustituir un registro oficial, no obstante, “más que una cifra definitiva, el resultado muestra la magnitud de una deuda institucional: la falta de información que relacione a las personas desaparecidas con sus familias y permita diseñar políticas adecuadas”.

Asimismo, se dijo que la cifra importa porque la invisibilidad tiene consecuencias, ya que, sin edad, vínculo, persona cuidadora, situación escolar, desplazamiento, riesgos, reconocimiento como víctima indirecta y apoyos recibidos, las instituciones no pueden saber a quién atender, presupuestar servicios ni evaluar resultados.

El análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, hasta agosto, existen 103 mil 176 registros en México. Al aplicar el promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona según la ENADID 2023, a partir de esto, se estima que 165 mil hijas e hijos podrían estar afectados por la crisis de desaparición. Más de la mitad de los registros corresponden a personas de 15 a 29 años, lo que refleja un alto impacto en infancias y adolescentes.

Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, señaló que el informe no puede considerarse un conteo exacto ni sustituye un registro oficial específico; su objetivo es evidenciar la falta de información institucional sobre los vínculos familiares de las personas desaparecidas y cómo esta ausencia limita la planeación de políticas públicas de protección, atención y reparación para las víctimas indirectas.

“El problema no es sólo que México desconozca el número exacto. Es que la ausencia de información relacional impide activar la protección de derechos de manera temprana y reproduce la carga de cuidado sobre madres, abuelas, hermanas, parejas e hijas”, enfatizó.

Tejiendo Redes Infancia sugiere que el gobierno de México debería construir una ruta de atención nacional que sea protegida, financiada y verificable, en lugar de la actual sucesión de trámites dispersos entre distintas instituciones. Según el informe, el problema no es la falta de leyes, sino que el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no comparten información entre sí ni operan bajo un plan común. (El Heraldo de Saltillo)

https://x.com/tejiendoredesi/status/2091268867888750809?s=20