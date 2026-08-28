Impulsan instituciones la participación de niñas y niños en el Parlamento Infantil Coahuila 2026

El Congreso del Estado de Coahuila en coordinación con INSPIRA Coahuila, la Secretaría de Educación de Coahuila, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila y el COECYT, firmaron un convenio de Colaboración para llevar a cabo el Parlamento Infantil Coahuila 2026, en el que podrán participar niñas y niños de 4º, 5º y 6º de primaria, a fin de manifestar sus ideas y propuestas en torno a temas de relevancia pública; así como conocer las funciones y atribuciones de las y los diputados locales.

En esta firma de convenio estuvieron presentes en el presídium, la diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la comisión de Juventud y Niñez; la diputada Magaly Hernández Aguirre, coordinadora de la comisión de Educación; Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, secretario de Educación del Estado; Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del IEC; Miguel Castillo Morales, encargado de Despacho de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila; Mario Prudencio Valdés Garza, director General del COECYT; Emilio Humberto Flores Hoyos, representante de INSPIRA Coahuila, así como consejeros electorales, funcionarios públicos, personal del Congreso, entre otros distinguidos invitados.

La diputada María del Mar Treviño y la diputada Magaly Hernández, destacaron la participación de las instituciones comprometidas con la educación, participación ciudadana, ciencia y tecnología así como temas democráticos, asimismo resaltaron la excelente coordinación con todo el equipo en beneficio de la niñez y juventud.

Asimismo brindaron detalles de la convocatoria, que este año está dirigida a niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, quienes deberán realizar un ensayo en el que se exponga una de las problemáticas señaladas por la Convocatoria oficial y se plantee una solución en torno a los siguientes temas: Tecnología segura y responsable; Medio ambiente y cuidado de los animales; Salud mental y manejo de las emociones; Cultura, identidad y arte; Hábitos saludables y actividad física. Los ensayos deberán tener ciertas características, ser inéditos y no haber sido ganadores en otro concurso.

El Parlamento Infantil Coahuila 2026, se integrará por 25 diputadas y diputados infantiles en total, 16 por distritos electorales locales y 9 por el principio de representación proporcional, por lo que en su mensaje, los representantes de las instituciones invitaron a las niñas y niños a participar, asimismo coincidieron en que es importante escuchar su voz, conocer sus ideas y que sus propuestas sean tomadas en cuenta.

Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en las páginas oficiales de las instituciones participantes y en el siguiente enlace: https://www.congresocoahuila.gob.mx/coahuila/PDF/CONVOCATORIA_PARLAMENTO_INFANTIL_2026.pdf (El Heraldo de Saltillo)