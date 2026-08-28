SIMAS Torreón extiende horario de atención en sucursales

A partir de este fin de semana, las sucursales brindarán servicio también los sábados

Torreón, Coahuila.- SIMAS Torreón ampliará a partir de este sábado 29 de agosto el horario de atención en sus sucursales, para facilitar a la ciudadanía la realización de trámites, pagos y consultas.

Las sucursales Abastos, Libertad, Saulo e Independencia abrirán los sábados de 09:00 a 14:00 horas con disponibilidad de cajas, Atención al Público y Aclaraciones.

Esta ampliación permitirá a los usuarios realizar pagos, solicitar información y resolver dudas sobre sus cuentas, además de conocer las opciones disponibles del Programa de Regularización que contempla ajustes del 60 por ciento para usuarios domésticos, 30 por ciento para usuarios comerciales y 30 por ciento para uso industrial.

Por su parte, la Sucursal Viñedos se mantiene abierto las 24 horas únicamente con el servicio de con autocobro.

Xavier Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS Torreón, dijo que con esta medida, el organismo amplía las alternativas de atención para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites y pagos durante el fin de semana. (El Heraldo de Saltillo)