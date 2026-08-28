Publica el DOF el financiamiento a partidos políticos para el 2027

El financiamiento contempla recursos para actividades ordinarias, campañas y prerrogativas postales, en una elección en la que únicamente se renovará la Cámara de Diputados.

Ciudad de México.- El Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer el acuerdo que define el financiamiento público federal para partidos políticos y candidaturas independientes que participen en el proceso electoral de 2027.

La bolsa total a repartir asciende a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, que se distribuirá entre los ocho partidos con registro nacional y las candidaturas independientes que logren obtener su registro.

De ese total, 7 mil 879 millones de pesos se destinarán al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 2 mil 363 millones a gastos de campaña.

En 2027 la elección federal será únicamente para renovar la Cámara de Diputados, por lo que el financiamiento para campañas se enfocará exclusivamente en las diputaciones federales.

La distribución por partido para el próximo año quedará así:

Morena: 3 mil 604 millones 879 mil 379.17 pesos

PAN: Mil 843 millones 691 mil 189.17 pesos

PRI: Mil 402 millones 916 mil 807.17 pesos

Movimiento Ciudadano: Mil 384 millones 523 mil 947.17 pesos

PVEM: Mil 192 millones 793 mil 138.17 pesos

Partido del Trabajo: 967 millones 119 mil 626.17 pesos

Paz: 251 millones 371 mil 707.17 pesos

Somos México: 251 millones 371 mil 707.17 pesos

La variación en los montos asignados a cada fuerza política se debe al porcentaje de votación obtenido en la elección de diputaciones. Esta regla no aplicó para Paz y Somos México al tratarse de partidos de nueva creación.

El acuerdo también establece una prerrogativa postal por 52 millones 528 mil 878.64 pesos, que se repartirá en partes iguales entre los ocho partidos nacionales y las candidaturas independientes que obtengan su registro para 2027. (El Heraldo de Saltillo)

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5797408&fecha=28/08/2026#gsc.tab=0