Muere mujer tras estrellarse contra barda de farmacia en Saltillo

Una mujer, de 30 años de edad, perdió la vida durante la madrugada de este viernes, luego de que el vehículo Kia que conducía se impactara violentamente contra la barda de una farmacia, al norte de Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:40 horas sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, a la altura de la colonia Villa Bonita, donde Alejandra Aracely Martínez presuntamente perdió el control del volante al tomar una curva a exceso de velocidad.

Tras el fuerte impacto, la alarma del establecimiento se activó, lo que permitió que el hecho fuera reportado de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y, después de revisar a la mujer, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar la escena, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el percance.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Será mediante los estudios forenses como se determine la causa exacta de muerte, ya que, entre las líneas de investigación, se contempla la posibilidad de que la mujer hubiera sufrido un probable infarto antes de perder el control del vehículo, aunque esto deberá ser confirmado por las autoridades. (El Heraldo de Saltillo)