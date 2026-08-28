Deja Dolly Parton legado de libros a niños

Monterrey, NL.-La muerte de Dolly Parton, ocurrida el 25 de agosto en Nashville, a los 80 años, deja una huella que rebasa la música y el cine.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, la cantante y compositora convirtió temas como “Jolene”, “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Coat of Many Colors” en clásicos.

Sin embargo, entre sus obras más duraderas está una que nació lejos de los escenarios: Dolly Parton’s Imagination Library, creada para acercar los libros a los niños.

La iniciativa comenzó en 1995 en el condado de Sevier, Tennessee, donde Parton creció. La inspiró su padre, Robert Lee Parton, quien no sabía leer ni escribir, una limitación que probablemente le impidió cumplir algunos sueños.

Los niños inscritos reciben por correo, desde su nacimiento hasta los 5 años, un libro gratuito cada mes, sin importar los ingresos de su familia. Los títulos, elegidos de acuerdo con la edad, llegan a nombre del niño para hacerlo como un regalo personal y que la lectura se vuelva una experiencia cotidiana.

Lo que comenzó en Tennessee se volvió un programa internacional. En 2000 inició su expansión por Estados Unidos; en 2006 llegó a Canadá, en 2007 al Reino Unido, en 2013 a Australia y en 2019 a la República de Irlanda.

Para 2016 enviaba un millón de ejemplares al mes y en 2022 alcanzó los 2 millones. En 2018, Parton entregó el ejemplar número 100 millones a la Biblioteca del Congreso; en 2020 llegó a 150 millones y en 2023 superó los 200 millones.

Actualmente, envía más de 3 millones de libros cada mes y ha regalado más de 300 millones desde su creación.

El proyecto funciona mediante la Fundación Dollywood y organizaciones comunitarias que comparten el financiamiento. Parton decía que ellas eran las verdaderas heroínas de la historia por abrir oportunidades a los niños.

La Biblioteca de la Imaginación recibió reconocimientos como el premio a las Mejores Prácticas de Alfabetización de la Biblioteca del Congreso y, en 2021, el premio David M. Rubenstein. También incorporó audiolibros y ejemplares en braille.

Parton decía que las semillas de los sueños suelen encontrarse en los libros. Antes de morir, su padre le dijo que la Biblioteca de la Imaginación era probablemente lo más importante que había hecho.

Para una artista que vendió millones de discos, aquel comentario definió otra medida de su éxito: millones de niños abriendo cada mes un libro que llegó a su nombre.

UNA DONACIÓN CONTRA LA PANDEMIA

Parton también dejó huella en la lucha contra el Covid-19. En abril de 2020 donó un millón de dólares al Fondo de Investigación sobre Covid-19 del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, en Tennessee.

Su amigo, el doctor Naji Abumrad, le habló de los avances contra el coronavirus. El dinero ayudó a financiar investigación temprana vinculada con la vacuna de Moderna.

Mark Denison, especialista de Vanderbilt, explicó que esos recursos contribuyeron a desarrollar la prueba usada para demostrar inicialmente que la vacuna producía una respuesta inmunitaria prometedora.

El fondo apoyó además estudios sobre plasma de convalecientes y otras investigaciones sobre el SARS-CoV-2. Parton se decía orgullosa de aportar una pequeña parte a un esfuerzo colectivo que esperaba ayudara a sanar al mundo. (AGENCIA REFORMA)