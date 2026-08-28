Lo que los niños ya no aprenden

Monterrey, NL.- ¿Usar un diccionario o el ábaco? Con la tecnología esto parece obsoleto, pero especialistas resaltan su utilidad en el desarrollo infantil.

Para la especialista, la tecnología no es perjudicial por sí misma, pero cuando desplaza experiencias manuales, sociales y de exploración activa puede limitar oportunidades para fortalecer funciones ejecutivas, memoria, atención, lenguaje y habilidades socioemocionales.

La psicóloga escolar Marcela Herrera Ortiz dice que estas actividades se realizan en escuelas públicas, aunque sólo en periodos y procesos de aprendizajes programados. Luego no se retoman.

LEER PLANOS IMPRESOS

Permiten a estudiantes tener noción sobre la posición del propio cuerpo en relación con el espacio. Así comienzan a ser conscientes de su esquema corporal (izquierda-derecha, adelante-atrás, arriba-abajo), de los puntos de referencia (cerca-lejos, dentro-fuera) y, desde luego, los puntos cardinales (norte-sur, este-oeste).

Implica la capacidad de ubicación espacial y direccionalidad, por lo tanto, facilita el aprendizaje de la lectura y escritura.

Además, estimula la memoria espacial, la orientación visuoespacial, la planificación de rutas y el razonamiento espacial. Fortalece la autonomía, la capacidad para resolver problemas y la representación mental del espacio.

EL ÁBACO

Favorece la estimulación de ambos hemisferios cerebrales al relacionar en la misma tarea estímulos visuales, táctiles (objetos concretos manipulables) y de pensamiento lógico matemático (conceptos abstractos).

Esta actividad fortalece la concentración y la atención visual. Ayuda en el desarrollo de cálculo mental y resolución de operaciones matemáticas.

JUGAR RONDAS

El juego es clave en el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas y niños. Con los cantos, el baile y los movimientos coordinados de las rondas infantiles también se potencia el desarrollo físico, motor y de lenguaje.

Integra movimiento, lenguaje, ritmo, memoria y habilidades sociales, y estimula el desarrollo motor, el lenguaje, la regulación emocional, la cooperación y la interacción social.

LEER LA HORA EN RELOJ ANALÓGICO

Esta actividad se relaciona con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Implica realizar abstracciones matemáticas para contar y medir el tiempo.

Leer analógicamente la hora fortalece las habilidades cognitivas como la atención, percepción, memoria, análisis y orientación espacial de acuerdo a las manecillas del reloj. Además, facilita la comprensión de las fracciones.

Esta habilidad requiere integrar información visual, secuencial y matemática, fortaleciendo funciones ejecutivas, atención y comprensión del tiempo.

DICCIONARIO IMPRESO

Además de ayudar a incrementar la curiosidad por nuevos conceptos, incrementa la fluidez lectora, amplía vocabulario y mejora ortografía.

Promueve la búsqueda organizada de información, la atención sostenida, el orden alfabético y el enriquecimiento del vocabulario. Favorece la comprensión lectora, la memoria semántica y el aprendizaje autónomo.

ESCRIBIR UNA CARTA A MANO

Esta actividad en la era de la inmediatez digital viene a fortalecer la capacidad de espera y tolerancia, así como la comprensión de los procesos tradicionales de comunicación.

Aún existen áreas geográficas que por sus condiciones socioculturales y económicas no cuentan con herramientas de conectividad eficientes, por lo que es importante enseñar que existen alternativas para mantener comunicación de manera tradicional.

La acción involucra organización de ideas, escritura manual y expresión emocional. Fortalece el lenguaje escrito, la motricidad fina, la empatía y la capacidad de comunicación reflexiva. (AGENCIA REFORMA)