Pastilleros: Tips para usarlos de forma segura

Monterrey, NL.- Aunque los pastilleros pueden facilitar la organización de los medicamentos y ayudar a recordar las dosis, no todos los fármacos deben almacenarse de esta manera.

Algunos necesitan conservarse en su envase original, mientras que otros requieren protección contra la luz o pueden ser sensibles a la humedad.

Por ello, antes de sacar un medicamento de su blíster o frasco para colocarlo en un pastillero, es importante verificar las condiciones en las que debe almacenarse y, ante cualquier duda, consultar al farmacéutico.

¿Dónde guardarlo?

El lugar donde guardas el pastillero también importa.

Evita colocarlo en el baño, ya que el vapor y la humedad pueden afectar algunos medicamentos.

También procura mantenerlo alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor, como la estufa o aparatos que generen altas temperaturas.

Lo ideal es elegir un sitio fresco, seco y protegido de la luz.

No tires el envase

Aunque utilices un pastillero, conserva siempre sus envases originales.

La caja, el frasco o el blíster permiten identificar correctamente el medicamento y consultar información importante, como la dosis, las indicaciones de uso y la fecha de caducidad.

Sólo para medicamentos de horario fijo

El pastillero es especialmente útil para los medicamentos que tomas de forma programada, ya sea una o varias veces al día.

En cambio, los que utilizas sólo cuando los necesitas deben mantenerse separados y correctamente identificados, para evitar confusiones y tomar una dosis por error.

Revisión semanal

Preparar el pastillero una vez por semana puede ayudarte a mantener las dosis y los horarios organizados y actualizados.

Elige un día específico para llenarlo y aprovecha ese momento para revisar los medicamentos que tienes disponibles.

Así podrás detectar con anticipación si alguno está por terminarse y evitar quedarte sin él.

Higiene total

Antes de llenar el pastillero, lávate bien las manos y asegúrate de hacerlo sobre una superficie limpia, seca y plana.

Esto ayuda a evitar que los medicamentos entren en contacto con suciedad, humedad u otros contaminantes.

No mezcles medicamentos

Evita colocar diferentes medicamentos juntos en un mismo compartimento del pastillero.

El contacto entre ellos puede favorecer la transferencia de humedad y afectar su eficacia, además de dificultar su correcta identificación.

Aléjalo de los niños

Guarda el pastillero en un lugar fuera del alcance y la vista de los niños, incluso si está cerrado.

Ojo con el olor y color

Un cambio en el aspecto, olor o textura de una pastilla puede ser señal de deterioro por exposición al aire, calor o humedad.

En estos casos, su estabilidad y eficacia pueden verse afectadas, por lo que es recomendable no utilizarla.

Si existe un programa de recolección de medicamentos disponible en tu localidad, utilízalo para evitar que terminen en la basura o contaminen el agua y el suelo. (AGENCIA REFORMA)

FUENTES: MedlinePlus, FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EU, Servicio Especializado de Farmacia del Reino Unido.