NOQUEAN A GUADIANA

Vaya desconocida que le dio la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM a la senadora CECILIA GUADIANA, a la cual está dejando prácticamente fuera de la carrera por la candidatura de MORENA al Gobierno de Coahuila. Sheinbaum anunció este jueves que va a enviar una iniciativa para que nadie que tenga doble nacionalidad pueda aspirar a ocupar la Presidencia de la República o alguna gubernatura. Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano nació en Laredo, Texas, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1994, y además de la estadounidense, cuenta también con la nacionalidad mexicana al ser hija de padres nacidos aquí. Si quiere ser gobernadora, tendría que renunciar a la nacionalidad del país de las barras y las estrellas, y con ello a muchos privilegios que tiene hoy en día.

Lo más irónico del caso, es que para que la iniciativa de Sheinbaum se apruebe, al ser una reforma constitucional, tendría que contar con la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados cómo en el Senado de la República; y para lograrlo en esta última Cámara, Cecilia Guadiana tendría que votar forzosamente a favor. Si así lo hace, sería una especie de hara-kiri. Y si vota en contra, eso implicaría llevarle la contra a la presidenta, lo cual también es un hara-kiri.

Eso sí, nadie duda que los otros dos senadores morenistas que aspiran a disputar la gubernatura en 2029, LUÍS FERNANDO SALAZAR y ALFONSO CEPEDA SALAS, van a votar a favor…al igual que lo hará cuando le llegue su turno a la diputada federal CINTHIA CUEVAS, quien podría ser la principal beneficiaria de esta iniciativa presidencial.

NO QUE NO TRONABAS

La terquedad de JORGE ROMERO al oponerse a la celebración de una alianza entre el PRI y el PAN en la pasada elección de diputados locales en Coahuila, provocó que el albiazul prácticamente desapareciera de nuestro estado. Pero ahora Romero sale con que siempre sí, que ya están evaluando una posible alianza con los priistas en al menos algunos de los estados dónde el próximo año se va a elegir gobernador.

Parece que el dirigente nacional panista por fin entendió que su partido sólo no va a llegar a ninguna parte; y que si quieren frenar a MORENA, es necesario sumar esfuerzos con otras fuerzas políticas. De entrada, se da cómo un hecho que el PAN va a llevar cómo su candidato a la gubernatura de Nuevo León al priista ADRIÁN DE LA GARZA, posiblemente bajo la figura de candidato de unidad.

Pero igual tendrán que considerar hacer lo mismo en otras entidades cómo Chihuahua, Sonora, Campeche, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. No hacerlo, implicaría dejarle la puerta abierta a los morenos para que mantengan algunas de las gubernaturas que ya tienen y ganen en otras dónde hoy gobierna la oposición, lo cual sería una tragedia.

MEJOR QUE EL MUNDIAL

Para los hoteleros de Saltillo, y para prácticamente los de todo México, la celebración del Mundial de Futbol en nuestro país fue una gran decepción, porque se esperaba el arribo de millones de turistas, pero al final fueron mucho menos los que vinieron. La expectativa era de 5.5 millones; la realidad fue que llegaron menos de 500 mil.

En cambio, para octubre que se va a llevar a cabo el “Rodeo Saltillo”, los hoteleros locales ya comenzaron a registrar reservaciones y se espera que durante la semana que dure el evento habrá varios que tendrán una ocupación del 100 por ciento. Al menos para Coahuila, la celebración de este evento —que ya se ha vuelto una auténtica tradición—traerá una mayor derrama económica que la que dejó el Mundial.

LAS PUNTADAS DE AMLO

Los proyectos más importantes desarrollados durante el sexenio de AMLO se han convertido en un rotundo fracaso, y nos cuestan miles de millones de pesos a todos los mexicanos que pagamos impuestos. Por ejemplo, Mexicana de Aviación pierde 75 millones por mes; el Tren Maya entre 300 y 340 millones; el AIFA alrededor de 130 millones; el Interoceánico cerca de 40 millones; Dos Bocas más de 550 millones. Y a esto falta sumarle lo que pierde “Gas del Bienestar”, la “Megafarmacia” que nunca sirvió para nada y otras de las ocurrencias del “mesías de Macuspana”. Parece ser que los únicos proyectos que ganan dinero son los negocios de sus hijos, y claro, los de los grupos delictivos a los que durante todo su sexenio consintió con su política de “abrazos y no balazos”.

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