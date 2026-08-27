Entrega Manolo Premio Estatal de la Juventud

Gobernador reitera su compromiso por seguir apostándole a las y los jóvenes de Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, entregó reconocimientos a los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2026 “Jóvenes Gigantes”, ceremonia en la que reiteró su compromiso por seguir apostándole a las y los jóvenes de Coahuila, evento con el que se cierran las actividades por el Mes de la Juventud.

«Entregamos el Premio Estatal de la Juventud 2026. Muchas felicidades a nuestros jóvenes galardonados. Son un orgullo para Coahuila. Son el presente y futuro de esta tierra bendita», destacó el gobernador.

Con el Premio Estatal de la Juventud reconoce a jóvenes coahuilenses entre 12 y 29 años que, mediante su conducta, esfuerzo y liderazgo, marcan una diferencia positiva en su entorno, sirviendo como ejemplo para otros y promoviendo valores de superación y compromiso social.

En total, en esta ceremonia se entregaron 12 premios a ganadores del mismo número de categorías, así como 24 menciones honoríficas. Además, se entregó un reconocimiento especial a la Universidad Autónoma de Coahuila por su proyecto “Lobos en Acción”.

Manolo Jiménez felicitó a las y los ganadores de esta edición del Premio Estatal de la Juventud, así como a sus respectivas familias, maestros y entrenadores, al destacar que cada uno de los premiados son orgullo y un ejemplo a seguir para miles de jóvenes de Coahuila.

Destacó que el desarrollo de las comunidades radica en gran medida, en el liderazgo de las y los jóvenes, y aseguró que Coahuila es grande porque tiene una juventud fuerte y comprometida con su comunidad.

“Ustedes son el presente y el futuro de Coahuila”, expresó, y reiteró su compromiso y respaldo con las y los jóvenes al señalar que su gobierno es aliado de todos los jóvenes que quieren trabajar, emprender y hacer grandes cosas por Coahuila y por los 38 municipios del Estado.

Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, informó que para esta edición se recibieron más de mil cuatrocientas postulaciones, más del doble del año pasado, lo que confirma que en Coahuila hay una generación que no espera oportunidades, sino que las construye.

“Hoy reconocemos a treinta y seis jóvenes, doce ganadoras y ganadores, además de veinticuatro menciones honoríficas, con una bolsa total de 620 mil pesos en premios”, mencionó.

El titular de la SIDS expresó que a partir de hoy, las y los ganadores asumirán un liderazgo y se convertirán en referente de su comunidad, de su escuela, de su colonia y de su familia.

Los ganadores de esta edición del Premio Estatal de la Juventud 2026 “Jóvenes Gigantes” fueron:

Excelencia Académica Secundaria: Bárbara Génesis Alarcón Márquez.

Excelencia Académica Preparatoria: Alfonso González Cano.

Excelencia Académica Universidad: Eduardo Alejandro Martínez Villalobos.

Artístico y Cultural: Alejandro Carrillo de la Fuente.

Deportivo: Axel Fragoso Rincón.

Compromiso y Liderazgo Social: Valentina Mancillas González Pico.

Emprendimiento: Daniel Emiliano Calvert Mata.

Ciencia y Tecnología: Javier Alonso Tovar Sandoval.

Jóvenes con Discapacidad: Alyssa Valeria Zamora Adame.

Protección y Cuidado al Medio Ambiente: Kevin Eduardo Reyes Luna.

Inclusión Social: David Eduardo Salazar Casas.

Generador de Contenido con Responsabilidad Social: Ashley Azael Ayala Gómez.

En la entrega de estos premios acompañaron al gobernador, además, Marimar Treviño, diputada local; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación; Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud. (El Heraldo de Saltillo)