Le cierra Claudia Sheinbaum la puerta a Cecilia Guadiana para contender por la gubernatura de Coahuila

La presidenta enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de renuncia a la doble nacionalidad para ocupar cargos de presidencia y gubernaturas. Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano nació en Laredo, Texas, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1994, por lo que cuenta con la doble nacionalidad

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional para que quienes deseen ocupar la Presidencia de la República o gubernaturas renuncien a su doble nacionalidad en caso de tenerla, con el objetivo de que el interés de México esté por encima de cualquier otro.

Esta determinación le cierra la puerta a la senadora Cecilia Guadiana para contender en 2029 por la gubernatura de Coahuila, en vista de que ella nació en Laredo, Texas, Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1994, por lo que cuenta con la doble nacionalidad.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad. (…) Actualmente en la Constitución no queda claro —y ha habido gobernadores que tienen doble nacionalidad— no queda claro que deben renunciar a la … si tienen otra nacionalidad, antes de ser candidato» dijo Sheinbaum.

“Y ahora lo que estamos proponiendo es eso al Congreso de la Unión, que una vez que se inscriban, que es el momento en que desean ser presidenta o presidente o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República, deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana, para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro Estado o nación del mundo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que esta iniciativa responde a la necesidad de que frente a injerencias es indispensable que los gobernantes sean mexicanas y mexicanos. “Que el interés superior sea México, ningún otro país”, subrayó. (El Heraldo de Saltillo)