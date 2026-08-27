Tiene Coahuila condiciones para para ser punta de lanza en la industria de semiconductores: especialistas

Destacan la experiencia industrial, el ecosistema de investigación, la capacidad logística y la cercanía con Texas como ventajas para que Coahuila participe en procesos de empaque, pruebas y desarrollo de materiales para semiconductores

En el marco del segundo día de actividades del Cuarto Foro Internacional Coahuila “Articulando Acciones Locales en las Tendencias Globales”, desarrollado en la sede del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt) en Saltillo, se llevó a cabo un Panel sobre Conductores, moderado por Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste.

Durante el encuentro, especialistas analizaron las oportunidades que tiene la entidad para incursionar en una industria considerada estratégica a nivel mundial, particularmente en procesos de ensamblaje, pruebas y empaquetado de microcomponentes.

Edmundo Antonio Gutiérrez Rodríguez, director general de Innova Bienestar de México, señaló que una de las oportunidades más importantes para Coahuila se encuentra precisamente en el segmento de Assembly, Testing and Packaging (ATP), relacionado con el ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores.

“Hay una gran oportunidad porque empresas que ya están instaladas en México y que tienen muchos años trabajando aquí traen el trabajo de wire and bonding de Asia, y ese es un sector en el ATP (Assembly, Testing and Packaging) muy importante y Coahuila tiene las condiciones para realizarlo”, explicó.

Cabe recordar que los semiconductores son materiales, principalmente basados en silicio, cuyas propiedades permiten controlar el flujo de electricidad y fabricar los circuitos integrados o chips que forman parte de prácticamente todos los dispositivos electrónicos modernos. Son fundamentales para sectores como el automotriz, telecomunicaciones, computación, inteligencia artificial, electrodomésticos, dispositivos médicos y sistemas industriales.

En este sentido, Felipe Caballero Briones, miembro del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional (IPN), destacó que otra fortaleza de Coahuila es su capacidad científica para participar en el desarrollo de materiales utilizados por esta industria.

“Estamos formados en la química y en la física de estos materiales, entonces podemos integrarnos a los consorcios, a las fábricas desde ese punto de vista, donde podemos resolver cosas, donde podemos proponer nuevos materiales y eso es una fortaleza que tiene Coahuila. Coahuila tiene un ecosistema de investigación bastante grande”, remarcó.

A su vez, Jesús Israel Mejía Silva, presidente de la Red Mexicana de Microfabricación MicroFabMX, consideró que el estado puede apoyarse en las capacidades de la industria que ya se encuentra establecida en la región para incursionar en el sector de semiconductores.

“Tienen un vecino muy fuerte, que es el estado de Texas, es un socio comercial estratégico para todo el país, para todo México. Entonces creo que ese también es una oportunidad muy fuerte en la que se puede meter Coahuila hacia semiconductores, porque en Texas hay uno de los hubs más grandes de desarrollo de semiconductores”, mencionó.

Por su parte, Francisco Gerardo Hernández Rivera, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), destacó que el conocimiento generado en otras ramas industriales puede trasladarse hacia la nueva cadena productiva.

“Coahuila tiene el expertise de otras áreas de la industria que puede aportar desde su knowledge de logística, desde el análisis estadístico, hasta lo que son estas pruebas de caracterización en las cuales otros centros de investigación que se encuentran aquí ya tienen amplia experiencia”, agregó. (OMAR SOTO)