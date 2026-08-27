Convoca UA de C a rescatar las recetas familiares en el Tercer Concurso Universitario “Donde Comen Dos, ¿Comen…?”

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural (DPC), invita a la comunidad universitaria de las Unidades Sureste, Laguna y Norte a participar en el “Tercer Concurso Universitario de Rescate de Patrimonio Inmaterial: Donde comen dos, comen…?”, cuyo objetivo principal es la recuperación de recetas tradicionales de las familias coahuilenses.

Los participantes estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y manual, podrán presentar una receta, proveniente de una entrevista a un familiar de hasta tercer grado de consanguinidad; la receta deberá incluir el título, el parentesco y nombre del familiar, ejemplo: Receta sopa de arroz de mi tía Rosita; así como el nombre completo, matrícula o número de expediente, escuela, facultad o dependencia a la que pertenece, teléfono de contacto y correo institucional de la UA de C e incluir al menos cuatro fotografías tomadas en el proceso de la entrevista.

Las recetas deberán enviarse en un documento en formato Word con letra Arial de 12 puntos a espacio y medio, además, que incluya nombre de la receta, lista de ingredientes con cantidades y detalles para su identificación, el paso a paso de la elaboración con tiempos y utensilios recomendados y una anécdota de entre 500 y mil palabras, en la que expliquen el vínculo familiar con la receta, así como el recuerdo, significado o importancia que tiene dentro de la vida de su familia.

La recepción de propuestas será del 27 de agosto al 9 de octubre de 2026, mientras que la publicación de resultados se realizará el viernes 30 de octubre; la fecha, lugar y hora de las ceremonias de premiación serán dados a conocer junto con los resultados.

Las recetas ganadoras serán incluidas en la publicación electrónica que se realizará en 2026 y sus autores recibirán una tableta electrónica e-book reader y un kit de identidad universitaria; para la selección se considerarán criterios como presentación, claridad, anécdota, representatividad, fotografía, originalidad y tradición.

El envío de propuestas deberá realizarse exclusivamente al correo correspondiente a la Unidad de adscripción, en la Unidad Sureste: dondecomendpcuadec@gmail.com; en la Unidad Laguna: lagunadondecomen@gmail.com; y en la Unidad Norte: nortedondecomen@gmail.com.

Cabe señalar que el concurso se desarrollará de manera independiente en las Unidades Sureste, Laguna y Norte, por lo que cada participante deberá concursar únicamente en la Unidad a la que pertenece su escuela, facultad o dependencia; en cada una se llevará a cabo la recepción y evaluación de propuestas, así como la selección y premiación de las recetas ganadoras.

Para más información comunicarse a la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural al teléfono (844) 410 24 22, visitar la página de Facebook https://www.facebook.com/dpc.uadec o acudir directamente a la Subcoordinación de Patrimonio Cultural en el Edificio “F” de la Unidad Camporredondo. (El Heraldo de Saltillo)